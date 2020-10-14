وزير الدفاع الأفغاني يزور إقليم هلمند بعد الاشتباكات مع طالبان

وصل وزير الدفاع الأفغاني، أسد الله خالد، إقليم هلمند جنوب أفغانستان، اليوم الأربعاء، لتقييم الوضع في الإقليم مع استمرار الاشتباكات بين قوات الأمن الأفغانية وحركة طالبان.وذكر بيان أصدرته وزارة الدفاع الأفغانية أن أسد الله زار هلمند لتقييم الوضع هناك ولقاء مسئولين محليين، حسبما أوردت وكالة أنباء (خاما برس) الأفغانية.واندلعت اشتباكات بين قوات الأمن الأفغانية ومسلحي طالبان منذ الأحد الماضي، إذ قال كل طرف إنه تسبب في خسائر فادحة للطرف الآخر، بحسب خاما برس.