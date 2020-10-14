24 إصابة جديدة بكورونا في السنغال

أعلنت وزارة الصحة السنغالية، تسجيل 24 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد ليصل إجمالي الإصابات إلى 15 ألفًا و331 حالة.وأوضحت الوزارة - في بيان أوردته الإذاعة السنغالية اليوم الأربعاء- أنه تم إجراء 1293 فحصًا، فضلًا عن تعافي 63 حالة خلال الـ24 ساعة الماضية.وأشارت إلى أن إجمالي عدد المتعافين بلغ 13 ألفًا و571 حالة، بينما بلغ إجمالي عدد الوفيات جراء الإصابة بالفيروس بلغ 316 حالة، كما أن هناك 1443 حالة تتلقى العلاج بالمستشفيات.