آخر موعد للتسجيل في منحة العمالة غير المنتظمة.. خطوات تحديث البيانات

يدير الكثير من المتضررين من جائحة كورونا محركات البحث لمعرفة آخر موعد للتسجيل في منحة العمالة غير المنتظمة للمرحلة الرابعة من وزارة التضامن الاجتماعي، وفقا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي باستمرار صرف منحة الـ500 جنيه للفئات الأكثر تضرر من انتشار فيروس كورونا المستجد كوفيد 19، وهم العمالة غير المنتظمة في التقرير التالي نستعرض كل ما يخص المنحة الرئاسية للعمالة غير منتظمة.





آ خر موعد للتسجيل في منحة العمالة غير المنتظمة

يستطيع الراغبين في الحصول على منحة الـ500 جنيه من العمالة غير المنتظمة للمرحلة الرابعة، تسجيل وتحديث بيانات الشخصية عبر رابط الموقع الرسمي لوزارة التضامن الاجتماعي (من هنا)، والذي بدأ التسجيل بها لمدة أسبوع خلال الفترة من 8 – 15 أكتوبر الجاري، وذلك في إطار حرص الدولة على دعم أكثر الفئات تضرر من جراء فيروس كورونا المستجد كوفيد 19، الذي حصد ملايين الأرواح حتى الآن، وقد وصل إجمالي المستفيدين من المنحة حتى الآن نحو مليون و 600 ألف مواطن خلال المراحل الثلاثة الماضية.





تحديث بيانات الراغبين في الحصول على منحة العمالة الغير المنتظمة

وهروبا من خطر انتشار فيروس كورونا المستجد كوفيد 19، حرصت وزارة التضامن الاجتماعي على تحديث بيانات الراغبين في الاستفادة من المنحة الرئاسية والمقدرة بـ500 جنيه، إلكترونيا عبر الموقع الرسمي لوزارة التضامن الاجتماعي ( من هنا)، وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الحكومة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد كوفيد 19، تمهيدا لتحديد موعد الصرف من قبل اللجنة المشكلة من رئاسة مجلس الوزراء ووزارة التضامن الاجتماعي ووزارة الاتصالات ووزارة القوى العاملة.





خطوات تحديث بيانات المستفيدين منحة الـ500 جنيه

قبل معرفة آخر موعد للتسجيل في منحة العمالة غير المنتظمة، لابد للراغبين في الحصول على المنحة الرئاسية اتباع الخطوات التالية لتحديث بياناتهم إلكترونيًا.

- تسجيل الدخول عبر الموقع الرسمي لوزارة التضامن الاجتماعي (من هنا)

- اختيار تحديث بيانات منحة العمالة غير المنتظمة

- كتابة اسم الراغب في الاستفادة رباعي

- كتابة الرقم القومي للراغب في الاستفادة

- كتابة المهنة

- كتابة الرقم التأميني للراغب في الحصول على المنحة

- كتابة الحالة الاجتماعية

- كتابة بيانات الاتصال" رقم الهاتف والبريد الالكتروني "