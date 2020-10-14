رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأربعاء 14 أكتوبر 2020 الموافق 27 صفر 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

تقارير ومتابعات

آخر موعد للتسجيل في منحة العمالة غير المنتظمة.. خطوات تحديث البيانات

الأربعاء 14/أكتوبر/2020 - 04:02 م
منحة العمالة غير
منحة العمالة غير المنتظمة
شيماء حسين
طباعة

يدير الكثير من المتضررين من جائحة كورونا محركات البحث لمعرفة آخر موعد للتسجيل في منحة العمالة غير المنتظمة للمرحلة الرابعة من وزارة التضامن الاجتماعي، وفقا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي باستمرار صرف منحة الـ500 جنيه للفئات الأكثر تضرر من انتشار فيروس كورونا المستجد كوفيد 19، وهم العمالة غير المنتظمة في التقرير التالي نستعرض كل ما يخص المنحة الرئاسية للعمالة غير منتظمة.


آخر موعد للتسجيل في منحة العمالة غير المنتظمة

يستطيع الراغبين في الحصول على منحة الـ500 جنيه من العمالة غير المنتظمة للمرحلة الرابعة، تسجيل وتحديث بيانات الشخصية عبر رابط الموقع الرسمي لوزارة التضامن الاجتماعي (من هنا)، والذي بدأ التسجيل بها لمدة أسبوع خلال الفترة من 8 – 15 أكتوبر الجاري، وذلك في إطار حرص الدولة على دعم أكثر الفئات تضرر من جراء فيروس كورونا المستجد كوفيد 19، الذي حصد ملايين الأرواح حتى الآن، وقد وصل إجمالي المستفيدين من المنحة حتى الآن نحو مليون و 600 ألف مواطن خلال المراحل الثلاثة الماضية.


تحديث بيانات الراغبين في الحصول على منحة العمالة الغير المنتظمة

وهروبا من خطر انتشار فيروس كورونا المستجد كوفيد 19، حرصت وزارة التضامن الاجتماعي على تحديث بيانات الراغبين في الاستفادة من المنحة الرئاسية والمقدرة بـ500 جنيه، إلكترونيا عبر الموقع الرسمي لوزارة التضامن الاجتماعي ( من هنا)، وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الحكومة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد كوفيد 19، تمهيدا لتحديد موعد الصرف من قبل اللجنة المشكلة من رئاسة مجلس الوزراء ووزارة التضامن الاجتماعي ووزارة الاتصالات ووزارة القوى العاملة.


خطوات تحديث بيانات المستفيدين منحة الـ500 جنيه

قبل معرفة آخر موعد للتسجيل في منحة العمالة غير المنتظمة، لابد للراغبين في الحصول على المنحة الرئاسية اتباع الخطوات التالية لتحديث بياناتهم إلكترونيًا.

- تسجيل الدخول عبر الموقع الرسمي لوزارة التضامن الاجتماعي (من هنا)

- اختيار تحديث بيانات منحة العمالة غير المنتظمة

- كتابة اسم الراغب في الاستفادة رباعي

- كتابة الرقم القومي للراغب في الاستفادة

- كتابة المهنة

- كتابة الرقم التأميني للراغب في الحصول على المنحة

- كتابة الحالة الاجتماعية

- كتابة بيانات الاتصال" رقم الهاتف والبريد الالكتروني "

 

اقرأ أيضا 

خطوات صرف منحة وزارة القوى العاملة للعمالة الغير منتظمة

القوى العاملة تكشف موعد صرف منحة العمالة غير المنتظمة الدفعة الرابعة

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

وزير القوى العاملة يكشف موعد صرف منحة العمالة غير المنتظمة الدفعة الرابعة

تابع.. موقع وزارة القوى العاملة 2020 للاستعلام عن منحة العمالة غير المنتظمة

أسرة «فتاة المعادى»: «مريم تعمل موظفة فى بنك حكومى»

العزاء على المقابر.. تفاصيل جنازة محمود ياسين وموعدها

الصور

image description

قوافل بيطرية علاجية في قرى دمياط

image description

السفير الألماني يزور دير العذراء بدرنكة في أسيوط

image description

تشييع جثمان شهيد الواجب بمسقط رأسه بالدقهلية

image description

جامعة أسيوط توقع بروتوكول إنشاء وحدة تضامن اجتماعي

image description

محافظ أسيوط يترأس اجتماعا لبحث تطوير العشوائيات

الأكثر قراءة

تابع.. موقع وزارة القوى العاملة 2020 للاستعلام عن منحة العمالة غير المنتظمة

تفريغ كاميرات المراقبة لضبط المتهمين فى واقعة جثة فتاة المعادى

انفراد.. أسماء المعينين فى مجلس الشيوخ

خفايا علاقات المعزول بإدارة أوباما.. تكشفها رسائل «كلينتون»

إنفوجراف

image description

«حق مريم».. تفاصيل مقتل فتاة المعادي بعد التحرش بها (إنفوجراف)

image description

ملابسات وفاة عويس الرواى فى 5 نقاط

image description

سجون تميم جحيم القطريين على الأرض (إنفوجراف)

image description

الكنيسة تحتفل بذكرى استشهاد القديس بروفوديوس الخيالي

نجم الساعة

ياسمين على: لا أحب تشبيهى بصوت أنغام (حوار)

منوعات

روسيا: تجارب اللقاح الثالث ضد كورونا تنتهي في ديسمبر

استمرار التقديم لمنحة العمالة غير المنتظمة 2020 لبدء صرف الدفعة الرابعة

ماهو مرض محمود ياسين

مواعيد البرامج التعليمية 2020 لطلاب العام الدراسي الجديد

أيام زمان

«تزوجت بدافع الأمومة».. اعترافات يسرا عن الزواج والسينما

«أحدهما أنقذت زوجة الرئيس من ورطة».. حكايات فيفي عبده وسهير زكي

نجا من الإعدام وندم على أداء فيلم «درب الهوى».. ما لا تعرفه عن حسن عابدين

«يعني إيه عولمة».. كيف سخر مفيد فوزي من محمد هنيدي؟

مقالات الرأي
أ.د. إلهام سيف الدولة حمدان
المرأة.. درة تاج المجتمع المصري الحديث!
منى رجب
التسول على ضفاف النيل
لواء. محسن الفحام
الإخوان والبرلمان
القس. رفعت فكرى
باللطف لا بالعنف
المزيد

الثقافة

إعلان أسماء المشاركين في الدورة الثانية من مشروع «مدونات»

«كنت طفلًا قبطيًّا في المنيا».. حكايات من الموروث الشعبي

متخصصون بالأعلى للثقافة يناقشون المشترك الثقافي بين الأديان

«الدمج الثقافى» يجمع أطفال البحر الأحمر وحلايب بمتحف محمود مختار