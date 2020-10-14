الرئيس السوري يزور مناطق في طرطوس طالتها الحرائق

استكمل الرئيس السوري بشار الأسد، جولته على المناطق التي تضررت من الحرائق، وزار مناطق في محافظة طرطوس بعد زيارته لريف اللاذقية أمس.ونشرت حسابات الرئاسة السورية على مواقع التواصل الاجتماعي، صورا ومقاطع مصورة لزيارة الرئيس السوري إلى منطقة مشتى الحلو وهي من المناطق السياحية في سوريا والتي طالتها الحرائق، وهناك التقى "الأسد" رجال الدفاع المدني الذين شاركوا بعمليات الإطفاء، واستمع من أهالي البلدة عن حجم الأضرار التي لحقت بهم وبأراضيهم، حسب ما ذكرت حسابات الرئاسة السورية.و التقى "الأسد" بأهالي قرية بسدقين، وأظهرت المقاطع المصورة أحاديثه مع أهالي من المنطقة، وبعض الحلول التي اقترحوها.وكان الرئيس السوري، زار مناطق في ريف اللاذقية تعرضت لأضرار الحريق، وأعلن من هناك أن الدولة ستتحمل العبء الأكبر في الدعم المادي للعائلات التي فقدت الموارد، كي تتمكن من البقاء في أراضيها لاستصلاحها وإعادة زراعتها بالسرعة الممكنة، ووصف ما جرى في بلاده خلال الأيام الماضية من حرائق غير مسبوقة بأنه كارثة وطنية بالمعنيين الإنساني والاقتصادي.