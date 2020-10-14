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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

النيابة تأمر بتشريح ‏جثة مهندسة سقطت من الطابق الـ 15 بمجمع محاكم الإسكندرية

تشريح ‏جثة مهندسة سقطت من الطابق الـ15 بمجمع محاكم الإسكندرية

الأربعاء 14/أكتوبر/2020 - 04:07 م
مجمع محاكم الإسكندرية
مجمع محاكم الإسكندرية
الإسكندرية - مصطفى فتحي:
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قررت نيابة المنشية بالإسكندرية، تشريح جثة مهندسة لقيت مصرعها إثر سقوطها من الطابق الـ15 بمجمع المحاكم بمنطقة المنشية، والتحفظ على كاميرات المراقبة بمبنى المحكمة، وطلب تحريات المباحث حول الواقعة، واستدعاء أهليتها لسؤالهم.

تلقى اللواء سامي غنيم، مدير أمن الإسكندرية، إخطارًا من مأمور قسم شرطة المنشية، يفيد بسقوط سيدة من الطابق الـ15 بمبني مجمع المحاكم بطريق الكورنيش.

على الفور انتقل مأمور وضباط القسم، وتبين من الفحص أن الجثة لسيدة تدعى "منال.م.ع.م"، 51 سنة، مقيمة بمنطقة رشدي بدائرة قسم شرطة سيدي جابر. وبالمعاينة والفحص تبين أن المتوفاة سقطت من الطابق الـ15 بمجمع محاكم الإسكندرية، لتسقط جثة هامدة على سطح الطابق التاسع بذات المبنى، تم نقل جثتها إلى مشرحة كوم الدكة تحت تصرف النيابة، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة التحقيقات.

وقال شهود العيان إن الجثة لمهندسة في العقد الخامس، وأنها كانت تنوي الانتحار بإلقاء نفسها، وعندما جاءت الشرطة لمعاينة الجثة وجدوا داخل حقيبتها وصية بخط اليد عبارة عن ورقة مكتوب بها عبارة "حسبي الله الوكيل في كل من ظلمني، وضيع علي حياتي".

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