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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

القبلة

ما هو جدول مواعيد الدراسة في المعاهد الأزهرية بعد التعديل الثالث

الأربعاء 14/أكتوبر/2020 - 02:34 م
المعاهد الأزهرية
المعاهد الأزهرية
عبدالله هشام
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أعلنت إدارة قطاع المعاهد الأزهرية برئاسة الشيخ على خليل، تغيير مواعيد الدراسة في المعاهد الأزهرية للعام الدراسي الجديد 2020-2021، والمتعلقة بحضور الطلاب إلي المعاهد في ظل أزمة فيروس كورونا المستجد، المقرر له البدء الأحد المقبل للمرة الثالثة، من خلال الجدول المعلن من قبل رئيس القطاع.

مواعيد الدراسة فى المعاهد الازهرية

وأوضح رئيس القطاع أن مواعيد الدراسة في المعاهد الأزهرية، ستكون 4 أيام للصفوف التمهيدي والأول والثاني والثالث الابتدائي، فيما سيحضر من الصف الرابع حتى الصف الثالث الثانوي يومان فقط ، نظرًا لما تمر به البلاد من ظروف استثنائية وحرصا على سلامة أبنائنا الطلاب والعاملين.

 موعد بدء الدراسة في جامعة الأزهر

وكان مجلس جامعة الأزهر قد أعلن في وقت سابق أن بداية العام الدراسى بالكليات والجامعات الأزهرية يوم السبت 17 أكتوبر الجاري، عقب مشاركة مسئولي الأزهر الشريف فى اجتماع المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعي ( عبر تقنية الفيديو كونفرانس ) لمناقشة القرارات الخاصة بتنظيم الدراسة والإجازات للعام الدراسى المقبل 2020 – 2021.

وأوضح قطاع المعاهد الأزهرية أن الدراسة في الفصل الدراسي الأول تستمر لمدة أربعة عشر أسبوعًا على أن تنتهى يوم الخميس 21-1-2021، على أن امتحانات الفصل الدراسي الأول لطلاب الأزهر نهاية الفصل الدراسي الأول خلال الفترة من يوم السبت 23-1-2021، حتى الخميس 4-2-2021.

موعد الإجازة والدراسة في المعاهد الأزهرية

وعن موعد إجازة نصف العام للمعاهد الأزهرية تبدأ إجازة نصف العام يوم السبت الموافق 6 فبراير 2021 وتستمر حتى يوم الخميس 18 فبراير 2021 (لمدة 15 يومًا)، فيما يستأنف الطلاب الدراسة في الفصل الدراسي الثاني يوم السبت20-2-2020 تستمر لمدة ستة عشر أسبوعًا، الى أن تنتهى يوم الخميس 10-6-2021.

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وعن موعد امتحانات نهاية الفصل الدراسي الثاني لطلاب الأزهر، من المقرر أن تجرى الامتحانات خلال شهرى يونيو ويوليو المقبلين لعام 2021، ويتم ذلك وفقًا لطبيعة الدراسة بكل كلية.




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