انفراد.. أسماء المعينين فى مجلس الشيوخ

هم:



محمد فرج الدرى المستشار بهيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا.

حافظ فؤاد حافظ أبوشوشة والد الشهيد حافظ أبوشوشة.

محمد ماهر أبوغالى.

الكاتب الصحفي إبراهيم حجازى.

أشرف ثابت من حزب النور.

يوسف السيد يوسف عامر نائب رئيس جامعة الأزهر.

الكاتب الصحفي عبدالمنعم سعيد.

الكاتب الصحفي محمود الكردوسى.

الكاتب الصحفي إبراهيم أبوكيلة.

كامل ميشيل عضو لجنة الأزمات بالمجمع المقدس الأرثوذكسي.

جميل حليم حبيب المحامى. نهال المغربل مدير برنامج السياسات والتشريعات والحوكمة الحضارية ببرنامج الأمم المتحدة.

6 أعضاء بتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين. 6 أعضاء بالأكاديمية الوطنية للتدريب. 6 أعضاء بالأكاديمية الوطنية للتدريب.





ويُشكل مجلس الشيوخ من 300 عضو، وُينتخب ثلثا أعضائه بالاقتراع العام السري المباشر، ويعين رئيس الجمهورية الثلث الباقي، على أن يخصص للمرأة ما لا يقل عن 10% من إجمالي عدد المقاعد.



وحسب المادة 28 من قانون مجلس الشيوخ، يُعين رئيس الجمهورية ثلث أعضاء المجلس، بعد إعلان نتيجة الانتخاب وقبل بداية دور الانعقاد.

ينفرد «الدستور» بنشر أسماء عدد من النواب المعينين فى مجلس الشيوخ المقرر إعلانها فى قرار جمهورى تنفيذا للمادة 28 من الدستور التي تقضى بتعيين رئيس الجمهورية لثلث أعضاء المجلس، و