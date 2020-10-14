هل تتولى الفنانة سميرة عبدالعزيز رئاسة جلسة مجلس الشيوخ الافتتاحية؟

يعقد مجلس الشيوخ، طبقا لقرار رئيس الجمهورية، أولى جلسات دور الانعقاد الأول من الفصل التشريعى الأول الأحد المقبل 18 أكتوبر الجاري، ويتكون من 300 عضوا تم اختيار ثلثين منهم من خلال التصويت المباشر والثلث الأخر يتم تعيينه من قبل رئيس الجمهورية.ويتم خلال الجلسة الافتتاحية للمجلس انتخاب رئيس المجلس والوكيلين، وتعقد الجلسة برئاسة أكبر الأعضاء سنا، وطبقا لقائمة الأعضاء المعينين والمنتخبين فمن المرجح أن تتولى الفنانة سميرة عبد العزيز، من مواليد 5 مايو عام 1935 بالإسكندرية، والحاصلة على درجة البكالوريوس من كلية التجارة، والدرجة العلمية ذاتها من معهد الفنون المسرحية، إدارة الجلسة التفتتاحية نظرا لكونها أكبر الأعضاء سنًا.وحصلت الفنانة على العديد من الجوائز الفنية أبرزها جائزة التفوق من اتحاد الإذاعات العربية والإبداع من مهرجان الإذاعة والتليفزيون مرتين، وتم اختيارها كأحسن ممثلة إذاعية عام 1993، وحصلت على الميكرفون الذهبي من البرنامج العام بالإذاعة.وتفتتح عبد العزيز أعمال الجلسة بقول: "بسم الله باسم الشعب افتتح الجلسة الأولى لدور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي الأول لمجلس الشيوخ 2020"، ثم تقوم بتلاوة قرار رئيس جمهورية مصر العربية بدعوة مجلس الشيوخ للانعقاد، ثم تلاوة قرارات الهيئة الوطنية للانتخابات وتشمل قرارها بدعوة الناخبين لانتخابات مجلس الشيوخ 2020 وقرارها بشأن إعلان نتيجة الانتخابات، وقرارها بإعلان نتيجة انتخابات مجلس الشيوخ عن جولة الإعادة، وكذلك تلاوة قرار رئيس جمهورية مصر العربية بتعيين أعضاء مجلس الشيوخ.ثم يتم دعوة "النواب" لأداء اليمين الدستورية، حيث يؤدي أعضاء المجلس وعددهم 300 عضوا اليمين الدستورية طبقا لما نصت عليه المادة 104 من الدستور، لتبدأ إجراءات انتخاب الرئيس والوكيلين بتلاوته نص المادة 117 للدستور والمنظمة لقواعد الانتخاب، ثم يعلن رئيس الجلسة القواعد الحاكمة لعملية الانتخاب، ويعلن فتح باب الترشيح لمنصب رئيس المجلس ويطلب من كل عضو لديه رغبة في الترشح للمنصب بأن يعلن ذلك، ثم يعلن رئيس الجلسة أسماء المرشحين لمنصب رئيس المجلس لتبدأ تبدأ عملية التصويت، ويقوم بإعلان نتيجة التصويت والفائز برئاسة مجلس الشيوخ ويقدم التهنئة له باسمه واسم جميع أعضاء المجلس لرئيس المجلس المنتخب، ثم يتم دعوته لتولي رئاسة الجلسة ويصعد رئيس المجلس لمنصة الجلسة ويتولى رئاسة الجلسة.