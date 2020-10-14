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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

صور خليعة ويخت لعشيقها.. شقيقة وزير الاتصالات القطري تكشف «فضائح موزة»

الأربعاء 14/أكتوبر/2020 - 02:23 م
منى السليطي
منى السليطي
مروة عنبر
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على الرغم من دقتها وأسلوبها الماكر لإخفاء كل ما هو خطير ومهم، إلا أن الشيخة موزة المسند والدة أمير قطر كانت لها ثغرات كشفت من خلاله فضائح أثارت جدلا واسعا في الداخل القطري.

واعترفت منى السليطي، شقيقة وزير الاتصالات القطري، أن الشيخة موزة، هي المسيطرة، وتدير نظام الحكم، ‏بعدما كانت أسرتها مطرودة ومنبوذة من قطر، مؤكدة أن نجلها أمير قطر مختل عقليًا.

وقالت السليطي إنه رغم الدهاء الذي تملكه تلك السيدة، إلا أنها وقعت في عدة وقائع جنسية، مؤكدة أن موزة كانت ترعى شبكة دعارة سابقا، وتقوم بجلب الفتيات للعمل تحت ريادتها في هذه الشبكة.

وتداول بعض وسائل الإعلام فيديو، يوضح شراء الشيخة موزة يختا لعشيقها، وقال أحد المعلقين في الفيديو إنها تستغل اليخت لإقامة علاقتها الشخصية معه، كما سربت بعض الصور الخليعة لها.

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