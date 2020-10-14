دير الرزيقات يقتصر احتفالاته السنوية على الزيارات فقط

أعلن دير مارجرجس الرزيقات بالأقصر إلغاء إقامة الخيام خلال احتفالاته السنوية بالعام الحالي، للحد من التجمعات.وأشارت اللجنة البابوية المشرفة على دير الرزيقات في بيان لها، إلى أن الدير متاح للزيارات فقط بالعام الحالي، والتي تستمر في الفترة من 5 إلى 16 نوفمبر المقبل، مع قداسات يومية صباحية.وأعلنت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية - في وقت بيان سابق لها - استئناف الأنشطة وخدمات مدارس الأحد، بنسبة 50%، ولفتت إلى أنه في ضوء قرارات مجلس الوزراء الأخيرة وتوجه الدولة لعودة العديد من الأنشطة، يمكن السماح باستئناف الأنشطة والخدمات الكنيسة وخدمة مدارس الأحد في القاهرة والإسكندرية.وتولى الآباء المطارنة والأساقفة تدبير الأمور وفقًا لظروف كل إيبارشية، مع ضرورة التزام الجميع بكافة الإجراءات الاحترازية المنصوص عليها، في بيان الكنيسة الصادر يوم 27 يونيو الماضي بكل دقة حفاظًا على سلامة أبنائنا، مصلين أن يبقي الله أبواب الكنائس مفتوحة على الدوام.