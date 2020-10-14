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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

مناظرة جثة «فتاة المعادي»: «سحجات وكسور بالجسم ونزيف داخلي»

الأربعاء 14/أكتوبر/2020 - 11:18 ص
فتاة المعادي
فتاة المعادي
نجلاء رفاعي
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أمرت نيابة المعادي الجزئية، اليوم الأربعاء، استدعاء أسرة الفتاة المتوفاة بعد سحلها من قبل شباب يستقلون سيارة في شارع 9 بمنطقة المعادي؛ لسماع أقوالهم في الواقعة، وتسليمهم الجثمان وتصاريح الدفن.

وكشفت مناظرة النيابة أن الجثة لفتاة في العقد الثالث من العمر بها سحجات متفرقة وكسور في الجسم تسبب في نزيف دموي داخلي أسفر عن الوفاة.

تلقى قسم شرطة المعادى بلاغا من الأهالى بوجود جثة لفتاة بأحد الشوارع بدائرة القسم، وعلى الفور انتقلت أجهزة الأمن لمكان الحادث وعثر على جثة فتاة في العقد الثالث من العمر.

بتفريغ الكاميرات تبين أنه أثناء سير المجنى عليها بالشارع قام مجهولون بمضايقتها والتصقت حقيبة يدها بسيارتهم، ما أدى إلى سحلها بالشارع وسقوطها على الأرض مما أدى إلى وفاتها.

ويقوم رجال المباحث بجمع التحريات وسؤال شهود العيان وجارٍ ملاحقة المتهمين للقبض عليهم، وحُرر المحضر اللازم بالواقعة، العرض على النيابة للتحقيق.

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