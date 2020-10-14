سعر الدينار الكويتى اليوم الأربعاء 14-10-2020 فى البنوك المصرية

سعر الدينار الكويتي في البنوك اليوم الأربعاء

سعر الدينار الكويتي اليوم

في البنك المصري الخليجي سجل للشراء 48.48 جنيه وللبيع 51.51، أما في البنك العربي الأفريقي الدولي فبلغ سعر الدينار الكويتي للشراء 48.46 جنيه وللبيع 51.40، وفي البنك المركزي المصري سجل للشراء 51.01 جنيه وللبيع 51.50.





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يرصد موقع «الدستور»الأربعاء 14-10-2020، خلال تعاملات الأسبوع الحالي، مقابل الجنيه المصري في عدد من البنوك المحلية والأجنبية، في التقرير التالي:محليًا، ارتفع الدينار الكويتي في المصرف العربي الدولي والبنك الأهلي المصري، مقابل تراجع سعر الدينار أمام الجنيه في مصرف أبوظبي الإسلامي والبنك المصري لتنمية الصادرات.ارتفع الدينار الكويتي في البنك الأهلي المصري ليسجل للشراء 48.76 جنيه وللبيع 51.51، وفي المصرف العربي الدولي سجل للشراء 51.08 جنيه وللبيع 51.44، وفي بنك مصر بلغ سعر الدينار أمام الجنيه للشراء 48.76 جنيه وللبيع 51.51، وفي بنك الإسكندرية سجل للشراء 48.42 جنيه وللبيع 51.48، وفي بنك عودة سجل للشراء 47.50 جنيه وللبيع 51.48.أسعار الدينار الكويتيوفي البنك الأهلي الكويتي تراجع سعر الدينار الكويتي اليوم أمام الجنيه ليسجل للشراء 47.98 جنيه وللبيع 51.48، وفي المصرف المتحد سجل للشراء 47.39 جنيه وللبيع 51.48، وفي بنك التنمية الصناعية سجل للشراء 47.50 جنيه وللبيع 51.44، كما انخفض سعر الدينار الكويتي في بنك الكويت الوطني ليسجل للشراء 47.74 جنيه وللبيع 51.58، أما في بنك كريدي أجريكول فسجل للشراء 47.65 جنيه وللبيع 51.44، وفي بنك التعمير والإسكان سجل للشراء 48.41 جنيه وللبيع 51.52.كما بلغ سعر الدينار الكويتي في البنك المصري لتنمية الصادرات للشراء 48.60 جنيه وللبيع 51.48، كما تراجع عر الدينار أمام الجنيه في البنك التجاري الدولي ليسجل للشراء 48.45 جنيه وللبيع 51.45، وفي مصرف أبوظبي الإسلامي سجل للشراء 48.51 جنيه وللبيع 51.51.