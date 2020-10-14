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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

منوعات

سعر الدينار الكويتى اليوم الأربعاء 14-10-2020 فى البنوك المصرية

الأربعاء 14/أكتوبر/2020 - 07:15 ص
الدينار الكويتى
الدينار الكويتى
ياسمين محمود
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يرصد موقع «الدستور» سعر الدينار الكويتي اليوم الأربعاء 14-10-2020، خلال تعاملات الأسبوع الحالي، مقابل الجنيه المصري في عدد من البنوك المحلية والأجنبية، في التقرير التالي:

محليًا، ارتفع الدينار الكويتي في المصرف العربي الدولي والبنك الأهلي المصري، مقابل تراجع سعر الدينار أمام الجنيه في مصرف أبوظبي الإسلامي والبنك المصري لتنمية الصادرات.

سعر الدينار الكويتي في البنوك اليوم الأربعاء 

ارتفع الدينار الكويتي في البنك الأهلي المصري ليسجل للشراء 48.76 جنيه وللبيع 51.51، وفي المصرف العربي الدولي سجل للشراء 51.08 جنيه وللبيع 51.44، وفي بنك مصر بلغ سعر الدينار أمام الجنيه للشراء 48.76 جنيه وللبيع 51.51، وفي بنك الإسكندرية سجل للشراء 48.42 جنيه وللبيع 51.48، وفي بنك عودة سجل للشراء 47.50 جنيه وللبيع 51.48.

أسعار الدينار الكويتي

وفي البنك الأهلي الكويتي تراجع سعر الدينار الكويتي اليوم أمام الجنيه ليسجل للشراء 47.98 جنيه وللبيع 51.48، وفي المصرف المتحد سجل للشراء 47.39 جنيه وللبيع 51.48، وفي بنك التنمية الصناعية سجل للشراء 47.50 جنيه وللبيع 51.44، كما انخفض سعر الدينار الكويتي في بنك الكويت الوطني ليسجل للشراء 47.74 جنيه وللبيع 51.58، أما في بنك كريدي أجريكول فسجل للشراء 47.65 جنيه وللبيع 51.44، وفي بنك التعمير والإسكان سجل للشراء 48.41 جنيه وللبيع 51.52.

كما بلغ سعر الدينار الكويتي في البنك المصري لتنمية الصادرات للشراء 48.60 جنيه وللبيع 51.48، كما تراجع عر الدينار أمام الجنيه في البنك التجاري الدولي ليسجل للشراء 48.45 جنيه وللبيع 51.45، وفي مصرف أبوظبي الإسلامي سجل للشراء 48.51 جنيه وللبيع 51.51.

سعر الدينار الكويتي اليوم

في البنك المصري الخليجي سجل للشراء 48.48 جنيه وللبيع 51.51، أما في البنك العربي الأفريقي الدولي فبلغ سعر الدينار الكويتي للشراء 48.46 جنيه وللبيع 51.40، وفي البنك المركزي المصري سجل للشراء 51.01 جنيه وللبيع 51.50.

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