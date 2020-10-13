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الثلاثاء 13 أكتوبر 2020 الموافق 26 صفر 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

باكستان تطالب المجتمع الدولى بحل نزاع جامو وكشمير

الثلاثاء 13/أكتوبر/2020 - 06:55 م
شاه محمود قريشي
شاه محمود قريشي
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حث وزير الخارجية الباكستاني شاه محمود قريشي، اليوم الثلاثاء، المجتمع الدولي على الاضطلاع بدوره في حل نزاع جامو وكشمير وفق قرارات مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة، والنظر إلى الوضع الإنساني المتدهور في المنطقة المتنازع عليها دوليًا.

جاء ذلك خلال لقاء قريشي، في مكتبه في مقر الخارجية الباكستانية بإسلام آباد، مع المفوض السامي البريطاني لدى باكستان كريستشين ترنر، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الباكستانية الرسمية.

وبحث الجانبان، خلال اللقاء، العلاقات الثنائية بين باكستان وبريطانيا والوضع الناجم عن جائحة فيروس كورونا المستجد.

وأكد قريشي أن بريطانيا تعتبر شريكا تجاريا مهما لباكستان، وأعرب عن رغبة بلاده في تعزيز شراكتها مع بريطانيا.

من جانبه، أشاد المفوض السامي البريطاني بدور باكستان الإيجابي في تسهيل عملية السلام والمصالحة في أفغانستان، كما أشاد بالإجراءات الاستراتيجية التي اتخذتها حكومة باكستان للتعامل مع جائحة فيروس كورونا المستجد.

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