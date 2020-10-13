وزيرة الثقافة ومحافظ أسيوط يفتتحان معرض «صنايعية مصر»

افتتحت الدكتورة إيناس عبد الدايم، وزيرة الثقافة، يرافقها اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، الإثنين، معرض منتجات ورش عمل المبادرة الرئاسية "صنايعية مصر" لتطوير الحرف المصرية والحفاظ عليها من الاندثار.وشهدت وزايرة الثقافة العرض المسرحى "هيلا.. هيلا " مشروع تخرج ورشة "ابدأ حلمك "، وسلمت شهادات التخرج لأعضاء الفريق وذلك بقصر ثقافة أسيوط على هامش زيارتها للمحافظة اليوم.جاء ذلك بحضور الدكتور أحمد عواض، رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة، والفنان هشام عطوة نائب رئيس الهيئة، والفنان أحمد الشافعى رئيس الإدارة المركزية للشئون الفنية بالهيئة العامة لقصور الثقافة والكاتب الصحفى مصطفى بكرى، والكاتب محمد نبيل، مدير إقليم وسط الصعيد الثقافى، وضياء مكاوى مدير عام فرع ثقافة أسيوط، ومحمد بشير رئيس حى غرب وصفاء كامل مدير قصر ثقافة أسيوط.وافتتحت وزيرة الثقافة، يرافقها محافظ أسيوط، معرض منتجات المبادرة الرئاسية "صنايعية مصر"، وتفقدا أقسام المعرض واستمعا الى شرح للمعروضات الفنية والمنتجات الخشبية والمعدنية والحرف المصرية المصنوعة من الجلود والمعادن، واعقب ذلك تفقد معرض كتب الهيئة العامة لقصور الثقافة والتى تباع بأسعار رمزية وتضم سلاسل من الكتب الثقافية والقصصية والفنية لكبار الكتاب والأدباء والشباب.كما شهدت الوزيرة والمحافظ وقيادات وزارة الثقافة العرض المسرحى هاملت لبعض المواهب الشابة بقصر الثقافة ثم شاهدوا العرض المسرحى " هيلا.. هيلا " وهو مشروع تخرج ورشة عمل " ابدأ حلمك " وهو نتاج مشروع الورش الدائمة لتدريب شباب الفنانيين بالاقاليم على فنون المسرح والذى اعتمد على اختيار 53 شاب وفتاة من قرى ومراكز المحافظة تم تدريبهم على مدار 900 ساعة عمل على فنون الدراما والسيموغرافيا والموسيقى والغناء ليخرج العرض المسرحى الى النور ثم تم تكريم جميع القائمين على ورش العمل والعرض المسرحى ثم تسليم شهادات التخرج لاعضاء الفريق.