بيرو تفتح آثار «ماتشو بيتشو» لسائح يابانى واحد

أكد وزير الثقافة البيروفي أليخاندرو نيرا، أن بلاده فتحت آثار "ماتشو بيتشو" لسائح ياباني واحد بعد أن انتظر نحو 7 أشهر لدخولها بسبب تفشي فيروس كورونا.وقال نيرا، إن "دخول جيسي تاكاياما المنطقة الأثرية جاء بعد طلب خاص قدمه منذ منتصف مارس الماضي، في بلدة أجواس كالينتس على سفوح جبال الإنديز".وأضاف: "لقد جاء إلى بيرو وهو يحلم بدخولها.. ولقد حققنا له حلمه ودخل بصحبة رئيس المتنزه حتى يتمكن من القيام بذلك قبل العودة إلى بلاده".وأشار الوزير، إلى أن "القلعة الحجرية سيعاد فتحها أمام الزوار والسياح في نوفمبر المقبل، وأنه سيجري السماح باستقبال 30% فقط من السعة العادية البالغة 675 فردًا يوميًا".ودخل تاكاياما القلعة الأثرية التي بنيت قبل أكثر من 500 عام السبت الماضي، وكان قد حجز تذكرة دخولها في مارس الماضي، حيث أصبح أول زائر منذ 7 أشهر يتمكن من التجول في القلعة المدرجة كأحد مواقع التراث العالمي.