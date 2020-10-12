حبس عاطلين كونا تشكيلًا عصابيًا لسرقة المواطنين في النزهة



تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، كما تم إخطار النيابة العامة، التي تولت مباشرة التحقيق، والتي أمرت بحبس المتهمين على ذمة التحقيق.

أمرت نيابة النزهة، بحبس عاطلين، 4 أيام على ذمة التحقيق، لقيامهما بتكوين تشكيل عصابى فيما بينهما، تخصص نشاطه الإجرامي في سرقة المواطنين، حيث قاما المتهمان بسرقة مبلغ 20 ألف جنيه من أحد المواطنين، أثناء توقفه أمام فرع أحد البنوك بأسلوب المغافلة، كما أمرت بسرعة إرسال تحريات المباحث حول الواقعة.كانت الأجهزة الأمنية بالقاهرة تحت إشراف اللواء أشرف الجندي مدير الأمن، تمكنت من إلقاء القبض على عاطلين سرقا 20 ألف جنيه من مواطن بالنزهة قبل بلاغه عن الواقعة، وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة المختصة التحقيقات.تلقى اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة إخطارا مفاده أثناء مرور قوة أمنية تابعة لوحدة مباحث قسم شرطة النزهة بدائرة القسم لمتابعة الحالة الأمنية اشتبهت فى سيارة يستقلها شخصان، بالفحص تبين أنهما (عاطلان- "لهما معلومات جنائية")، وبحوزتهما مبلغ مالى (20 ألف جنيه "مجهول المصدر").وبمناقشتهما اعترفا بسرقة المبلغ المالى المضبوط بحوزتهما من أحد الأشخاص أثناء توقفه أمام فرع أحد البنوك كائن بدائرة القسم بأسلوب "المغافلة"، وأمكن التوصل إلى المجنى عليه، وباستدعائه تعرف على المتهمين واتهمهما بالسرقة وقرر بأنه لم يكن قد أبلغ عن الواقعة، وأنه كان فى سبيله للإبلاغ.