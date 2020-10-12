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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

107 مليون جنيه لمستفيدي برنامج «تكافل وكرامة» خلال شهر بالبحيرة

الإثنين 12/أكتوبر/2020 - 01:36 م
تكافل وكرامة
تكافل وكرامة
البحيرة معوض هويدى
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أكد اللواء هشام آمنة - محافظ البحيرة أن إجمالي عدد المستفيدين من برنامج تكافل بمحافظة البحيرة بلغ 123186 مستفيدا بإجمالي مبالغ منصرفة 62 مليون جنيه كما بلغ عدد المستفيدين من برنامج كرامة بنطاق المحافظة 100755 مستفيدا بإجمالي مبالغ منصرفة 45 مليون و340 ألف جنيه، حيث يهدف برنامج تكافل الى تقديم الرعاية الصحية للأطفال منذ الولادة حتى سن 18 سنة كما يهدف برنامج كرامة لتقديم دعم مادي للأفراد والأسر الأكثر فقرًا وكبار السن فوق 65 سنة ولحماية الأسر محدودة الدخل والمعاقين الذين يتم تحديدهم عن طريق تحرير استمارات يتم بحثها بمعرفة الوحدات الاجتماعية وفق الضوابط المعمول بها فى هذا الشأن.

يأتى ذلك فى إطار الإجراءات التي تتخذها الدولة لحماية الأسر الفقيرة والأولى بالرعاية بهدف الارتقاء بالمستوى الاقتصادي لتلك الأسر بهدف دعم محدودي الدخل والفئات الأكثر احتياجا وضمان حصولهم على احتياجاتهم الأساسية وتوفير حياة كريمة لهم من خلال تقديم راتب شهري وتأمين صحى من خلال برنامج "تكافل وكرامة" الذي تنفذه وزارة التضامن الاجتماعي

هذا وقد استعرض محافظ البحيرة نشاط مديرية التضامن الاجتماعي بالمحافظة خلال الفترة من 26 82020 وحتى 2020925
حيث بلغت عدد حالات مساعدات التكافل الاجتماعي 1020 حالة بإجمالي مبالغ منصرفة 147 ألف جنيه.

كما بلغ عدد حالات مساعدات الضمان الاجتماعي 30030 حالة بإجمالي مبالغ منصرفة 9 مليون و167 الف جنية كما تم:-

- تنفيذ عدد 99 مشروع أسر منتجة خلال شهر سبتمبر الماضي بمبلغ 574 ألف جنيه وبلغ عدد المستفيدين من المشاريع (99) أسرة
وبشان نشاط إدارة الأسرة والطفولة تم عمل عدد 35 معاينة نهائية لحضانات تحت الترخيص بالإدارات المختلفة وإصدار عدد 10 ترخيص لحضانات في الإدارات المختلفة وتم اتخاذ كافة الإجراءات والإقرارات على الحضانات والإجراءات الاحترازية لفتح الحضانات.

كما تم إعادة فتح عدد من الحضانات المرخصة بالمراكز المختلفة بعد عمل التجديد لها واتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية (کاشف حراری وحجرة عزل ومطهرات وأدوات نظافة) مع تدريب عدد من المشرفات بمركز ادکو وكفر الدوار وأبو حمص ودمنهور عن طريق جمعية تدريب العاملين عن كيفية اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية بالحضانات.

كما أكد محافظ البحيرة أن مراكز التكوين المهني بمديرية الشئون الاجتماعية بالبحيرة تتكون من 5 مراكز وهى مراكز تكوين مهنى (أبو الريش - منشأة بولين بكفر الدوار- بسنتواى أبو حمص- كفر بولين كوم حمادة - ادكو ) والنشاط الإنتاجى لتلك المراكز من انتاج مشغولات متميزة تقدر بـ 12 ألف جنيه للحد من جشع واحتكار بعض التجار فى منتجات ( خياطة ـ حدادة ـ نجارة ـ دهانات )

بالإضافة إلى جهود منظمات المجتمع المدني حيث تم ضمن مبادرة "طاقة نور" الكشف على 1500 مواطن للحد من أخطار أمراض العيون، ويتم التنسيق والتواصل مع وزارة الأوقاف لتوزيع صكوك الأضاحي على القرى الأكثر احتياجا بنطاق محافظة البحيرة حيث تم حتى الآن استلام وتوزيع 40 طن لحوم على مستحقيها.

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