جامعة أسيوط تنظم النسخة السادسة من «محاكاة الاتحاد الأوروبي»

استقبلت جامعة أسيوط، السفير كريستيان برجر، سفير الاتحاد الأوروبى بالقاهرة، ضمن مجموعة من الشخصيات السياسية البارزة، في مقدمتهم السفير محمد العرابي، وزير الخارجية الأسبق، واللواء طارق المهدي، محافظ الإسكندرية الأسبق ورئيس اللجنة الوطنية للإعلام سابقًا، والسفير بدر عبد العاطي، مساعد وزير الخارجية لشؤون الاتحاد الأوروبي، وأولدرشي فوندروسكا، الملحق الثفافي لدولة التشيك، لإقامة وقائع نموذج محاكاة الاتحاد الأوروبي في نسخته السادسة، يعقبه نموذج لمحاكاة القمة الأوروبية الثانية المصغرة.كان في استقبال الحضور المشارك، كل من الدكتور شحاتة غريب، نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب، بمشاركة الدكتور أحمد الشناوي، نائب رئيس الجامعة لشؤون الدراسات العليا والبحوث، والدكتور محمد أحمد علي، وكيل الكلية لشؤون التعليم والطلاب، ونخبة من عمداء كليات الجامعة وأعضاء هيئة التدريس وطلاب كلية التجارة.