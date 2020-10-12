داخلية المؤقتة الليبية: اطلاق سراح الهنود المختطفين بمنطقة الشويرف

أعلنت وزارة الداخلية في الحكومة الليبية المؤقتة، إطلاق الرهائن الهنود الذين اختطفتهم عصابة إجرامية في منطقة الشويرف ووصولهم لمديرية أمن الهلال النفطي في البريقة بعد أن أثمرت جهود التفاوض مع خاطفيهم عن إطلاقهم.وأشارت الوزارة - في بيان أوردته بوابة الوسط الليبية اليوم الاثنين - إلى أن الرهائن هم سبعة مهندسين وفنيين تابعين لشركة الشعلة المضيئة للمقاولات وخدمات الحقول النفطية، اخُتطفوا في 14 سبتمبر الماضي خلال مرورهم بتلك المنطقة.وكان في استقبالهم لدى وصولهم إلى البريقة مسؤولة من السفارة الهندية في ليبيا، بالإضافة إلى عدد من قيادات مديرية أمن الهلال النفطي.