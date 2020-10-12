جثة دون رأس على مزلقان بشتيل.. قطار يدهس عامل جمع قمامة

كشفت تحقيقات نيابة أوسيم ملابسات العثور على جثة دون رأس على مزلقان بشتيل، فجر اليوم الاثنين، حيث تبين أن الجثة لأحد عمال جمع القمامة.وأشارت التحقيقات برئاسة المستشار محمد هاني رئيس نيابة أوسيم، أن الساعة الواحدة صباح اليوم فوجئ بعد المارة بوجود جثة لرجل على قضبان مزلقان بشتيل دون رأس، انتقلت على الفور قوات الأمن وتبين من الفحص أن الجثة لرجل في العشرينات من العمر مجهول الهوية، حيث لم يتم العثور على أية أوراق تثبت شخصيته، ومن خلال الفحص والتحري ومراجعة كاميرات المراقبة تبين أن المتوفى من عمال جمع القمامة كان يتجول على القضبان ليلا فأطاح به القطار وفصل رأسه عن جسده.لم تتمكن قوات الأمن من العثور على رأس الشاب ورجحت التحريات أن القطار دهسها فحولها لأشلاء عقب الاصطدام بجسده، فأمرت النيابة إيداع الجثة ثلاجة حفظ الموتى بالمستشفى المركزي، وطلبت تحريات الأجهزة الأمنية حول هويته لاستدعاء ذويه.