رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الإثنين 12 أكتوبر 2020 الموافق 25 صفر 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

جثة دون رأس على مزلقان بشتيل.. قطار يدهس عامل جمع قمامة

الإثنين 12/أكتوبر/2020 - 12:16 م
جريدة الدستور
ندى حمدي
طباعة
كشفت تحقيقات نيابة أوسيم ملابسات العثور على جثة دون رأس على مزلقان بشتيل، فجر اليوم الاثنين، حيث تبين أن الجثة لأحد عمال جمع القمامة.

وأشارت التحقيقات برئاسة المستشار محمد هاني رئيس نيابة أوسيم، أن الساعة الواحدة صباح اليوم فوجئ بعد المارة بوجود جثة لرجل على قضبان مزلقان بشتيل دون رأس، انتقلت على الفور قوات الأمن وتبين من الفحص أن الجثة لرجل في العشرينات من العمر مجهول الهوية، حيث لم يتم العثور على أية أوراق تثبت شخصيته، ومن خلال الفحص والتحري ومراجعة كاميرات المراقبة تبين أن المتوفى من عمال جمع القمامة كان يتجول على القضبان ليلا فأطاح به القطار وفصل رأسه عن جسده.

لم تتمكن قوات الأمن من العثور على رأس الشاب ورجحت التحريات أن القطار دهسها فحولها لأشلاء عقب الاصطدام بجسده، فأمرت النيابة إيداع الجثة ثلاجة حفظ الموتى بالمستشفى المركزي، وطلبت تحريات الأجهزة الأمنية حول هويته لاستدعاء ذويه.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

مصدر أمني ينفي العثور على قنبلة في محكمة بالجيزة

السيسى يصدق على إعادة تشكيل مجلس إدارة الوطنية للانتخابات بتعيين 5 أعضاء

لحل الأزمة المرورية.. القصة الكاملة لهدم مجسم «فنار العجمي»

وزير التعليم يوجه رسالة توضيحية لطلاب وأولياء أمور الدبلومة الأمريكية

الصور

image description

صانع الموضة.. أبرز 9 إطلالات لـ عمرو دياب في عيد ميلاده (صور)

image description

جامعة أسيوط تعلن الجدول الزمني لتسكين الطلاب

image description

محافظ أسيوط يتفقد مجمع الصناعات بعرب العوامر

image description

محافظ أسيوط يتفقد بعض المدارس قبل عودة الدراسة

image description

الأهلي «يتصدر» وبيراميدز ينتظر الوصافة

الأكثر قراءة

تابع.. موقع وزارة القوى العاملة 2020 للاستعلام عن منحة العمالة غير المنتظمة

مصدر أمني ينفي العثور على قنبلة في محكمة بالجيزة

مدبولي: طرح 250 ألف وحدة إسكان اجتماعي و«سكن المصريين» خلال أيام

«بيت دعارة».. زوجة الأجير سامي كمال الدين تفضح ماخور قناة الشرق

إنفوجراف

image description

ملابسات وفاة عويس الرواى فى 5 نقاط

image description

سجون تميم جحيم القطريين على الأرض (إنفوجراف)

image description

الكنيسة تحتفل بذكرى استشهاد القديس بروفوديوس الخيالي

image description

صائدو الإرهابية.. أبرز نواب العالم المطالبين بحظر الإخوان (إنفوجراف)

نجم الساعة

ياسمين على: لا أحب تشبيهى بصوت أنغام (حوار)

منوعات

دراسة تحذر من استمرار كورونا على الأسطح الزجاجية والنقود لحوالي شهر

«الحرب مع جدي» يتصدر شباك التذاكر في أمريكا

إصابة عشرات الطلاب بـ«نوروفيروس» فى الصين

أزمة تهدد التوازن البيئى بإسطنبول

أيام زمان

هل كانت بخيلة؟.. حكاية فنانة يهودية شهيرة رفضت الخروج من مصر

«ساندها فمنعته من التمثيل معها».. حكاية الزوجة الأولى لأنور وجدي

«جبنة روكفور وتفاح».. حكاية مثيرة لـ مصطفى أمين في الزنزانة

قصة غضب الراقصات من سهير زكى

مقالات الرأي
د. منى حلمى
إذا كان الله أعلم لماذا إذن يحاصروننا بالفتاوى؟
عمرو خالد
الستّار.. حَيىٌ ستِيرٌ يحب الستر والحياء
ماجد حبته
حسمنا معركة الوعى.. ولن نصالح
نرمين يسر
نرمين يسر تكتب: «السقا مات» ورمزية الموت والحياة
المزيد

الثقافة

بتانة تتعاقد على ترجمة رواية «رجل من الشعب» للعربية

مركز طلعت حرب يحتفل بنصر أكتوبر (صور)

الصغير يستعد لعرض «ريسايكل» على «الطليعة»

غدًا.. مناقشة دراسة نقدية لـ«يوم أن قتلوا الغناء» بالقومى للمسرح