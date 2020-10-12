الحكومة الإسرائيلية توافق بالإجماع على اتفاق السلام مع الإمارات

أكدت مصادر مطلعة، اليوم الإثنين، أن الحكومة الإسرائيلية وافقت بالإجماع على اتفاق السلام مع الإمارات العربية، وفقا لما أوردته قناة العربية فى نبأ عاجل لها قبل قليل.وفى وقت سابق من اليوم أجرى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اتصال هاتفى مع ولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد، حول اتفاقية السلام التي أقرتها الحكومة الإسرائيلية اليوم ويصوت عليها الكنيست صباح الخميس المقبل.يأتى ذلك بالتزامن مع وصول أول سفينة شحن قادمة من الإمارات في ميناء حيفا اليوم تحمل شحنات من الحديد والإلكترونيات وعتاد مطافئ.