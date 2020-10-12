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الإثنين 12 أكتوبر 2020 الموافق 25 صفر 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

الحكومة الإسرائيلية توافق بالإجماع على اتفاق السلام مع الإمارات

الإثنين 12/أكتوبر/2020 - 11:43 ص
جريدة الدستور
مروة عنبر
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أكدت مصادر مطلعة، اليوم الإثنين، أن الحكومة الإسرائيلية وافقت بالإجماع على اتفاق السلام مع الإمارات العربية، وفقا لما أوردته قناة العربية فى نبأ عاجل لها قبل قليل.

وفى وقت سابق من اليوم أجرى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اتصال هاتفى مع ولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد، حول اتفاقية السلام التي أقرتها الحكومة الإسرائيلية اليوم ويصوت عليها الكنيست صباح الخميس المقبل.

يأتى ذلك بالتزامن مع وصول أول سفينة شحن قادمة من الإمارات في ميناء حيفا اليوم تحمل شحنات من الحديد والإلكترونيات وعتاد مطافئ.

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