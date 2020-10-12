رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الإثنين 12 أكتوبر 2020 الموافق 25 صفر 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

تجديد حبس «عنتيل الجيزة» لتصوير 250 سيدة فى أوضاع مخلة

الإثنين 12/أكتوبر/2020 - 11:45 ص
تجديد حبس
تجديد حبس
ندى حمدي
طباعة
جدد قاضي المعارضات بمحكمة شمال الجيزة حبس "عنتيل الجيزة" 15 يوما على ذمة التحقيقات لاتهامه بتصوير سيدات عاريات عقب ممارسة الرذيلة معهن وانتشار مقاطع فيديو لهن في مدينة أوسيم.

وكشفت تحقيقات المستشار محمد هاني، رئيس نيابة أوسيم، أن هاتف المتهم تبين، من خلال فحصه، احتواءه على عدد كبير من مقاطع الفيديو، بعضها مسجل على الهاتف وأخرى تم حذفها، فتم إرساله إلى المساعدات الفنية بوزارة الداخلية التي نجحت من خلال التقنيات الحديثة في استعادة عدد كبير من الفيديوهات وصل عددها إلى 2500 فيديو ظهرت فيها حوالي 250 سيدة كان المتهم على علاقة غير شرعية بهن، وكان يقوم بتصويرهن عاريات عقب الانتهاء من ممارسة الرذيلة معهن في الأغلب دون علمهن.

وأضافت التحقيقات أن المتهم لم يظهر في أي من مقاطع الفيديو، ولكن ظهر في صور بلغ عددها حوالي 50 صورة، وكشفت تحريات إدارة البحث الجنائي بالجيزة عن أن المتهم يعمل جزارا بمنطقة البراجيل كان يستدرج السيدات على مدار السنوات الثلاث الماضية من خلال التعرف عليهن في محل الجزارة أو عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وعقب فترة من التعارف واللقاءات يعرض عليهن ممارسة الرذيلة بمقابل مادي في شقة استأجرها بعيدا عن البلدة للقاءاته السرية، وكان مهووسا بتصوير عشيقاته لاستخدام تلك الفيديوهات والصور في ابتزازهن حال رغبة أي سيدة في الانفصال عنه أو ابتزازها ماديا.

خلال التحقيقات أنكر المتهم كل ما نسب إليه من اتهامات، مشيرا إلى عدم ارتكابه تلك الوقائع أو تصويره السيدات عاريات في أوضاع مخلة وخادشة للحياء، فواجهته النيابة العامة بصوره التي يظهر فيها، إلا أنه أصر على الإنكار مرددا: "معرفش عنها حاجة".

ووجهت النيابة للمتهم اتهامات انتهاك حرمة الحياة الخاصة والاعتداء على قيم المجتمع المصري وإساءة استخدام وسائل الاتصال وأمرت بضبط وإحضار 4 سيدات نجحت التحريات في تحديد هويتهن وطلبت الاستعلام عن هويات باقي السيدات ممن ظهرن بمقاطع الفيديو.

وكشفت مصادر أمنية أنه تتم مراجعة وفحص مقاطع الفيديو التي يحتوي عليها هاتف المتهم للتوصل إلى هوية السيدات بها كما تبين أن العديد من مقاطع الفيديو تم حذفها، ولكن من خلال التقنيات الحديثة والاستعانة بالفنيين المتخصصين تتم استعادتها.

وأشارت المصادر إلى إن عملية البحث عن السيدات تتم في سرية لما تسببت فيه الواقعة من خلافات أسرية عديدة وصلت إلى الطلاق وانفصال بعض الزوجات عن أزواجهن فيما تركت بعض الأسر منازلها وغادرت البلدة بعد انتشار تلك المقاطع وتداولها بشكل واسع.

وأكدت أنه بعد تحديد هوية السيدات سيتم اتخاذ قرار باستدعائهن من عدمه، خاصة أن الأجهزة الأمنية لم تتلق بلاغا منهن بتعرضهن للضرر أو من أزواجهن باتهامهن بالزنا، حيث إن الزوج هو الشخص الوحيد المخول له اتهام زوجته، وقد تواجه السيدات تهمة ممارسة الدعارة في حالة ثبوت تلقيها مقابل مادي من المتهم.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

«وثائق كلينتون».. هكذا خططت إدارة أوباما لنشر «فوضى القاعدة» في مصر

السيسى يصدق على إعادة تشكيل مجلس إدارة الوطنية للانتخابات بتعيين 5 أعضاء

مصدر أمني ينفي العثور على قنبلة في محكمة بالجيزة

«بيت دعارة».. زوجة الأجير سامي كمال الدين تفضح ماخور قناة الشرق

الصور

image description

جامعة أسيوط تعلن الجدول الزمني لتسكين الطلاب

image description

محافظ أسيوط يتفقد مجمع الصناعات بعرب العوامر

image description

محافظ أسيوط يتفقد بعض المدارس قبل عودة الدراسة

image description

الأهلي «يتصدر» وبيراميدز ينتظر الوصافة

image description

جامعة المنصورة تنظم لقاء مفتوحًا مع الطلاب الجدد بالفيديو كونفرانس

الأكثر قراءة

تابع.. موقع وزارة القوى العاملة 2020 للاستعلام عن منحة العمالة غير المنتظمة

مصدر أمني ينفي العثور على قنبلة في محكمة بالجيزة

مدبولي: طرح 250 ألف وحدة إسكان اجتماعي و«سكن المصريين» خلال أيام

«بيت دعارة».. زوجة الأجير سامي كمال الدين تفضح ماخور قناة الشرق

إنفوجراف

image description

ملابسات وفاة عويس الرواى فى 5 نقاط

image description

سجون تميم جحيم القطريين على الأرض (إنفوجراف)

image description

الكنيسة تحتفل بذكرى استشهاد القديس بروفوديوس الخيالي

image description

صائدو الإرهابية.. أبرز نواب العالم المطالبين بحظر الإخوان (إنفوجراف)

نجم الساعة

ياسمين على: لا أحب تشبيهى بصوت أنغام (حوار)

منوعات

دراسة تحذر من استمرار كورونا على الأسطح الزجاجية والنقود لحوالي شهر

«الحرب مع جدي» يتصدر شباك التذاكر في أمريكا

إصابة عشرات الطلاب بـ«نوروفيروس» فى الصين

أزمة تهدد التوازن البيئى بإسطنبول

أيام زمان

هل كانت بخيلة؟.. حكاية فنانة يهودية شهيرة رفضت الخروج من مصر

«ساندها فمنعته من التمثيل معها».. حكاية الزوجة الأولى لأنور وجدي

«جبنة روكفور وتفاح».. حكاية مثيرة لـ مصطفى أمين في الزنزانة

قصة غضب الراقصات من سهير زكى

مقالات الرأي
د. منى حلمى
إذا كان الله أعلم لماذا إذن يحاصروننا بالفتاوى؟
عمرو خالد
الستّار.. حَيىٌ ستِيرٌ يحب الستر والحياء
ماجد حبته
حسمنا معركة الوعى.. ولن نصالح
نرمين يسر
نرمين يسر تكتب: «السقا مات» ورمزية الموت والحياة
المزيد

الثقافة

بتانة تتعاقد على ترجمة رواية «رجل من الشعب» للعربية

مركز طلعت حرب يحتفل بنصر أكتوبر (صور)

الصغير يستعد لعرض «ريسايكل» على «الطليعة»

غدًا.. مناقشة دراسة نقدية لـ«يوم أن قتلوا الغناء» بالقومى للمسرح