رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأحد 11 أكتوبر 2020 الموافق 24 صفر 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

جامعة المنصورة تنظم لقاء مفتوحًا مع الطلاب الجدد بالفيديو كونفرانس

الأحد 11/أكتوبر/2020 - 09:47 م
جامعة المنصورة
جامعة المنصورة
الدقهلية : عمرو الحوتى
طباعة
عقد الدكتور أشرف عبدالباسط رئيس جامعة المنصورة، والدكتور محمد عطية البيومى نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب اليوم لقاء مفتوحا مع طلاب جامعة المنصورة بتقنية الفيديو كونفرانس فى إطار تفعيل مبادرة "نورتنا" التى ينظمها فريق طلاب من أجل مصر بالجامعة بالتعاون مع الإدارة العامة لرعاية الطلاب بالجامعة واتحاد طلاب الجامعة؛ للرد على كافة استفسارات طلاب الجامعة الجدد والقدامى تزامنا مع بداية العام الدراسى الجديد ٢٠٢١٢٠٢٠.

ورحب رئيس جامعة المنصورة بطلاب الجامعة القدامى والجدد، وأشاد بمشاركتهم فى هذا اللقاء وبالقائمين على مبادرة نورتنا.

وأضاف أن المبادرة تستهدف إيضاح كافة الأمور التى تهم الطلاب خلال العام الدراسى الجديد من خلال إجابة كافة قيادات الجامعة وكلياتها، عما يدور فى ذهن الطلاب مما يجعل الطلاب يحصلون على المعلومة من مصدرها ويزيد من التفاعلية بين طلاب الجامعة وإدارتها.

وأكد نائب رئيس جامعة المنصورة لشئون التعليم والطلاب أن الجامعة لم ترفض تقليل الاغتراب بل سمحت بالتحويل للبرامج والأقسام الموجودة بجامعة المنصورة والتى لا مثيل لها بالجامعات الأخرى.

ونصح الطلاب بمراجعة التوجيه الأكاديمي حتى يتمكنوا من التسجيل السليم للمواد خلال العام الدراسي الجديد، وباتباع الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد.

وأشار إلى قرار مجلس الجامعة بعدم زيادة مقابل الإقامة بالمدن الجامعية خلال العام الدراسي الجديد باستثناء الإسكان المميز؛ نظرا لزيادة الرعاية الطبية والتعقيم داخل المدن الجامعية وتغليف الوجبات بها.

ونوه بإنشاء برنامج جامعة المنصورة لإعداد القيادات الشابة الذى سينضم إليه طلاب الفرقتين الأولى والثانية بكليات الجامعة بعد اجتيازهم مقابلات شخصية واختبارات تنافسية، بحيث يكون الطالب مؤهلا لأن يكون قيادة مميزة بعد اجتياز هذا البرنامج.

وطالب جميع الطلاب بتصفح موقع جامعة المنصورة الرسمي وصفحات التواصل الاجتماعى الخاصة بها للحصول على المعلومات السليمة المتعلقة بكافة ما يدور داخل الجامعة.

ولفت محمد صبرى سرايا منسق فريق طلاب من أجل مصر جامعة المنصورة انتباه الحضور بتنظيم لقاءات أخرى خلال هذا الأسبوع على نهج هذا اللقاء، ولكنها لقاءات خاصة بكل كلية على حدة يجيب فيها عميد كل كلية ووكلائها عن الأسئلة التى يوجهها لهم طلاب الكلية.

موضوعات متعلقة

أبرزهم مرسي والشاطر.. وجوه الخراب في رسائل هيلاري كلينتون الإلكترونية

مرتضى منصور يطعن على قرار «الأوليمبية» أمام محكمة القضاء الإداري

رابط الاستعلام عن نتيجة تنسيق الثانوية الأزهرية 2020 عبر بوابة الحكومة المصرية

تنسيق الأزهر 2020.. رابط نتيجة تنسيق الثانوية الأزهرية عبر بوابة الحكومة المصرية

الصور

image description

جامعة المنصورة تنظم لقاء مفتوحًا مع الطلاب الجدد بالفيديو كونفرانس

image description

جامعة أسيوط: على الطلبة المغتربين الالتزام بتدابير الوقاية أو تحمل العقوبات

image description

توزيع صناديق قمامة جديدة بأحياء أسيوط لرفع مستوى النظافة

image description

محافظ أسيوط يبحث الجهود المبذولة في ملف التصالح بمخالفات البناء

image description

استمرار العمل بمحطة رفع نزلة باخوم ضمن مبادرة حياة كريمة بأسيوط

الأكثر قراءة

تابع.. موقع وزارة القوى العاملة 2020 للاستعلام عن منحة العمالة غير المنتظمة

الديهي يطالب بتنفيذ حكم الإعدام في قيادات الإخوان

تنسيق الأزهر 2020.. رابط نتيجة تنسيق الثانوية الأزهرية عبر بوابة الحكومة المصرية

السيسى يصدق على إعادة تشكيل مجلس إدارة الوطنية للانتخابات بتعيين 5 أعضاء

إنفوجراف

image description

ملابسات وفاة عويس الرواى فى 5 نقاط

image description

سجون تميم جحيم القطريين على الأرض (إنفوجراف)

image description

الكنيسة تحتفل بذكرى استشهاد القديس بروفوديوس الخيالي

image description

صائدو الإرهابية.. أبرز نواب العالم المطالبين بحظر الإخوان (إنفوجراف)

نجم الساعة

ياسمين على: لا أحب تشبيهى بصوت أنغام (حوار)

منوعات

تنسيق الأزهر 2020 علمي بنات.. تعرف على التفاصيل

منح جائزتي أفلام الطبيعة لفيلمين وثائقيين عن التغير المناخي ونهر فولجا

تاريخ المولد النبوي 2020

كيفية حجز موعد تساهيل

أيام زمان

«ساندها فمنعته من التمثيل معها».. حكاية الزوجة الأولى لأنور وجدي

«جبنة روكفور وتفاح».. حكاية مثيرة لـ مصطفى أمين في الزنزانة

قصة غضب الراقصات من سهير زكى

توفي حزنًا على زوجته.. قصة فنان مسيحي حفظ القرآن وشارك في «كليم الله»

مقالات الرأي
د. منى حلمى
إذا كان الله أعلم لماذا إذن يحاصروننا بالفتاوى؟
عمرو خالد
الستّار.. حَيىٌ ستِيرٌ يحب الستر والحياء
ماجد حبته
حسمنا معركة الوعى.. ولن نصالح
نرمين يسر
«السقا مات» ورمزية الموت والحياة
المزيد

الثقافة

رائحة البحر

«كدمة في جسد العالم» ديوان جديد لمصطفى أبومسلم

مبيعات «قصور الثقافة» بمعرض الإسكندرية للكتاب تصل لـ99 ألف جنيه

حقوق المرأة في قانون الأحوال الشخصية الجديد بـ«ثقافة الجيزة»