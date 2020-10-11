جامعة المنصورة تنظم لقاء مفتوحًا مع الطلاب الجدد بالفيديو كونفرانس

عقد الدكتور أشرف عبدالباسط رئيس جامعة المنصورة، والدكتور محمد عطية البيومى نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب اليوم لقاء مفتوحا مع طلاب جامعة المنصورة بتقنية الفيديو كونفرانس فى إطار تفعيل مبادرة "نورتنا" التى ينظمها فريق طلاب من أجل مصر بالجامعة بالتعاون مع الإدارة العامة لرعاية الطلاب بالجامعة واتحاد طلاب الجامعة؛ للرد على كافة استفسارات طلاب الجامعة الجدد والقدامى تزامنا مع بداية العام الدراسى الجديد ٢٠٢١٢٠٢٠.ورحب رئيس جامعة المنصورة بطلاب الجامعة القدامى والجدد، وأشاد بمشاركتهم فى هذا اللقاء وبالقائمين على مبادرة نورتنا.وأضاف أن المبادرة تستهدف إيضاح كافة الأمور التى تهم الطلاب خلال العام الدراسى الجديد من خلال إجابة كافة قيادات الجامعة وكلياتها، عما يدور فى ذهن الطلاب مما يجعل الطلاب يحصلون على المعلومة من مصدرها ويزيد من التفاعلية بين طلاب الجامعة وإدارتها.وأكد نائب رئيس جامعة المنصورة لشئون التعليم والطلاب أن الجامعة لم ترفض تقليل الاغتراب بل سمحت بالتحويل للبرامج والأقسام الموجودة بجامعة المنصورة والتى لا مثيل لها بالجامعات الأخرى.ونصح الطلاب بمراجعة التوجيه الأكاديمي حتى يتمكنوا من التسجيل السليم للمواد خلال العام الدراسي الجديد، وباتباع الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد.وأشار إلى قرار مجلس الجامعة بعدم زيادة مقابل الإقامة بالمدن الجامعية خلال العام الدراسي الجديد باستثناء الإسكان المميز؛ نظرا لزيادة الرعاية الطبية والتعقيم داخل المدن الجامعية وتغليف الوجبات بها.ونوه بإنشاء برنامج جامعة المنصورة لإعداد القيادات الشابة الذى سينضم إليه طلاب الفرقتين الأولى والثانية بكليات الجامعة بعد اجتيازهم مقابلات شخصية واختبارات تنافسية، بحيث يكون الطالب مؤهلا لأن يكون قيادة مميزة بعد اجتياز هذا البرنامج.وطالب جميع الطلاب بتصفح موقع جامعة المنصورة الرسمي وصفحات التواصل الاجتماعى الخاصة بها للحصول على المعلومات السليمة المتعلقة بكافة ما يدور داخل الجامعة.ولفت محمد صبرى سرايا منسق فريق طلاب من أجل مصر جامعة المنصورة انتباه الحضور بتنظيم لقاءات أخرى خلال هذا الأسبوع على نهج هذا اللقاء، ولكنها لقاءات خاصة بكل كلية على حدة يجيب فيها عميد كل كلية ووكلائها عن الأسئلة التى يوجهها لهم طلاب الكلية.