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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

إحالة صديقى اللاعب عمر جابر للجنايات بسبب تهديد أسرته

السبت 10/أكتوبر/2020 - 05:50 م
عمر جابر
عمر جابر
ندى حمدي
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أحالت النيابة العامة صديقي اللاعب عمر جابر، لاعب نادي الزمالك السابق وبيراميدز الحالي، ومتهما آخر هاربا، للمحاكمة الجنائية أمام محكمة جنايات الجيزة، لاتهامهم بتهديده وزوجته وشقيقه بالقتل وإيذاء أطفالهم، بسبب امتناع اللاعب عن دفع مبالغ مالية طلباها منه.

جاء قرار الإحالة للمحاكمة بعد انتهاء التحقيقات التى باشرتها الجهات المختصة، واستمعت فيها لأقوال اللاعب بحضور محاميه شعبان سعيد، وكذا أقوال المتهمين، الذين تم حبسهم على ذمة القضية، قبل إخلاء سبيلهما بكفالة 20 ألف جنيه لكل منهما.

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