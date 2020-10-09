مسئول أذربيجاني: لن نقدم أي تنازل لأرمينيا
الجمعة 09/أكتوبر/2020 - 09:33 م
منار أحمدطباعة
أكد مسئول أذربيجاني، اليوم الجمعة، أن بلاده لن تقدم أي تنازل لأرمينيا، وفق ما ذكرت فضائية العربية.
وقال المسئول: سنواصل العمليات لتحرير مناطقنا من أرمينيا حتى نجاحها، مؤكدا أن أرمينيا رفضت سابقا مقترحاتنا بشأن ناجورني كاراباخ، وأعلن أن بلاده تريد جدولا زمنيًا للمفاوضات.
وقال المسئول: سنواصل العمليات لتحرير مناطقنا من أرمينيا حتى نجاحها، مؤكدا أن أرمينيا رفضت سابقا مقترحاتنا بشأن ناجورني كاراباخ، وأعلن أن بلاده تريد جدولا زمنيًا للمفاوضات.