مسئول أذربيجاني: لن نقدم أي تنازل لأرمينيا

أكد مسئول أذربيجاني، اليوم الجمعة، أن بلاده لن تقدم أي تنازل لأرمينيا، وفق ما ذكرت فضائية العربية.وقال المسئول: سنواصل العمليات لتحرير مناطقنا من أرمينيا حتى نجاحها، مؤكدا أن أرمينيا رفضت سابقا مقترحاتنا بشأن ناجورني كاراباخ، وأعلن أن بلاده تريد جدولا زمنيًا للمفاوضات.