رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الجمعة 09 أكتوبر 2020 الموافق 22 صفر 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

مصر تؤكد ضرورة إنشاء منطقة خالية من أسلحة الدمار الشامل بالشرق الأوسط

الجمعة 09/أكتوبر/2020 - 08:17 م
سامح شكري
سامح شكري
ألفت الكحلي
طباعة
شارك سامح شكري، وزير الخارجية، في الاجتماع الافتراضي الوزاري لحركة عدم الانحياز، الذي عقد على هامش الدورة الخامسة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة اليوم الجمعة، من خلال وسائل الاتصال المرئي.

وأكد شكري أمام الاجتماع الأولوية المُتقدمة التي توليها مصر للحركة كونها إطارًا مهمًا لتنسيق مواقف الدول النامية إزاء مختلف القضايا المطروحة على أجندة النظام الدولي، مُشيرًا إلى ضرورة تكاتف جهود أعضائها لاستعادة الثقة في آليات العمل متعدد الأطراف، والتصدي للاستقطاب الراهن في النظام الدولي للتمكن من مجابهة التحديات المتعددة التي تواجه عالمنا اليوم، والتي فاقمت منها جائحة فيروس كورونا المستجد، إعلاءً للقيم والأسس والمبادئ التي أُسست عليها الحركة.

كما أكد ضرورة تضافر جهود الحركة لمكافحة الإرهاب وتجفيف منابعه، وإنشاء منطقة خالية من أسلحة الدمار الشامل في الشرق الأوسط، وبلورة قواعد لحوكمة الإنترنت والحفاظ على الأمن السيبراني.. كما تناول موقف مصر الراسخ الداعم لأولوية الحلول السياسية للصراعات في ليبيا وسوريا واليمن، فضلًا عن ضرورة إيجاد حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية المحورية وفق قرارات الشرعية الدولية بما يحقق تطلعات الشعب الفلسطيني المشروعة في إنهاء الاحتلال وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.

في هذا السياق، قال السفير محمد إدريس، مندوب مصر الدائم لدى الأمم المتحدة، إن مُشاركة وزير الخارجية في الاجتماع الوزاري تأتي استمرارًا لدور مصر الفاعل والمحوري تاريخيًا داخل الحركة بصفتها دولة مؤسسة.

وأضاف أن الاجتماع يعقد في توقيت بالغ الأهمية حيث يموج العالم بتحديات جسام فاقمت منها الجائحة بتداعياتها الاقتصادية والاجتماعية، وأثبتت أنه ليس بوسع أي من دولنا تحقيق الاستقرار والرخاء لشعبها بمعزل عن محيطها، وهو ما يحتم على دول الحركة التضامن والوحدة من أجل تفعيل وإعادة إحياء منظومة العمل متعددة الأطراف لتلبية تطلعات شعوبها.

كما نوه بأن الاجتماع الوزاري اعتمد إعلانًا سياسيًا يستعرض عددًا من القضايا ذات الأولوية للحركة في المرحلة الراهنة، تضمنت أهمية معالجة التداعيات الاقتصادية والاجتماعية للجائحة، ومكافحة الإرهاب، وتعزيز جهود صون السلم والأمن الدوليين، بما في ذلك من خلال جهود حفظ وبناء السلام، مُشيرًا إلى أن الإعلان ينوه كذلك بالإسهام القيّم لـ"خارطة طريق القاهرة لتطوير أداء عمليات حفظ السلام" في دعم التنفيذ المتوازن للالتزامات المُشتركة للفاعلين المختلفين في منظومة حفظ السلام الأممية.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

من ثلوج بروكسل لصحراء مصر.. كيف وصل «قاذف القنابل البلجيكي» لأعداء الدواعش في سيناء؟

رابط نتيجة تنسيق الأزهر 2020.. بوابة الحكومة المصرية لخدمات تنسيق الثانوية الأزهرية

حقيقة إنهاء تعاقدات الإسكان الاجتماعى وتغريم المواطنين 20 ألف جنيه

نيابة أوسيم تأمر بضبط 4 سيدات ظهرن بفيديوهات «عنتيل الجيزة»

الصور

image description

وقد تهزمه المخدرات!

image description

جنازة النائبة منى منير بكنيسة المرعشلي بالزمالك

image description

مواصلة أعمال إحلال وتجديد الوحدة الصحية بقرية تاسا بأسيوط

image description

ضبط مصنع دون ترخيص يقلد العلامات التجارية بأسيوط

image description

أسيوط تشارك في الماراثون القومي للدراجات بمناسبة نصر أكتوبر

الأكثر قراءة

تابع.. موقع وزارة القوى العاملة 2020 للاستعلام عن منحة العمالة غير المنتظمة

نيابة أوسيم تأمر بضبط 4 سيدات ظهرن بفيديوهات «عنتيل الجيزة»

الزمالك يطلب 5 ملايين يورو للتخلي عن مصطفى محمد

الآن.. رابط وخطوات التسجيل فى منحة العمالة المتضررة

إنفوجراف

image description

ملابسات وفاة عويس الرواى فى 5 نقاط

image description

سجون تميم جحيم القطريين على الأرض (إنفوجراف)

image description

الكنيسة تحتفل بذكرى استشهاد القديس بروفوديوس الخيالي

image description

صائدو الإرهابية.. أبرز نواب العالم المطالبين بحظر الإخوان (إنفوجراف)

نجم الساعة

وائل الفشنى: أقرأ القرآن وأبكى قبل الصعود للمسرح.. ولا أنام إلا على صوت الحصرى

منوعات

رابط نتيجة تنسيق الأزهر 2020.. بوابة الحكومة المصرية لخدمات تنسيق الثانوية الأزهرية

ما العلاقة بين كورونا وفيتامين D؟

فاينانشيال تايمز: بؤر عودة كورونا تقوض ثقة العلماء فى «مناعة القطيع»

النشرة المرورية اليوم.. سيولة في شوارع القاهرة والجيزة

أيام زمان

قصة حياة الفنانة هياتم.. رقصت أمام حليم ورفضت عرض الزواج من حاكم عربى

نجاح الموجى.. معلومات لا تعرفها عن الكوميديان «المظلوم»

كيف «زحلق» أنور وجدي والد ليلى فوزي من موقع التصوير ليقبّلها؟

«لم تخف أو تبكِ».. كيف وصفت جيهان السادات لحظات الرئيس الأخيرة؟

مقالات الرأي
د.كريمة الحفناوى
75 عامًا على تأسيس الأمم المتحدة
د.مينا بديع عبدالملك
الشيخ بكرى الصدفى.. ثالث مفتٍ للديار المصرية
صفاء النجار
عن التعليم والتلعيم «٣-3»
ماجد حبته
وقد تهزمه المخدرات!
المزيد

الثقافة

«الذاكرة الوطنية لانتصارات أكتوبر» فى ندوة بدار الكتب والوثائق

فرقة مصطفى كامل للموسيقى تحيي ذكرى نصر أكتوبر بـ«الحرية للإبداع»

غدًا.. احتفالية تسليم جائزة «حلمى شعراوى» بمكتبة مصر العامة

أحمد شلبى: أغنية «بطلت» روشتة علاج ودعوة للخروج من عالم الإحباط