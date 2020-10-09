أمل رمزي: نساند الجيش المصري في حربه ضد الإرهاب

قالت أمل رمزي، عضو مجلس الشيوخ ومساعد رئيس حزب الوفد، إن حرب السادس من أكتوبر كانت ملحمة رائعة شهد لها العالم أجمع ما جعلها مادة تدرس في المدارس العسكرية في جميع الدول.جاء ذلك خلال حفل تكريم أسر شهداء حرب السادس من أكتوبر، الذي أقامه حزب الوفد في فندق سفير بالدقي، مساء اليوم الجمعة، بحضور المستشار بهاء الدين أبوشقة، رئيس حزب الوفد، وأعضاء الهيئة العليا للحزب، وعدد من القيادات.وأوضحت رمزي، أن تلك الذكرى عزيزة على قلب كل عربي وهو انتصار الجيش المصري العظيم في حرب السادس من أكتوبر التي أعطت جيش الاحتلال درسًا نموذجيا يحتذى به في فنون القتال من خلال التخطيط الاستراتيجي والقيادة الرشيدة.ورحبت رمزي بالضيوف في الحفل المقام بدعوة من المستشار أبوشقة للاحتفال في ذكرى انتصار الجيش المصري في معركته ضد الاحتلال الإسرائيلي، مؤكدة مساندة الحزب للرئيس عبدالفتاح السيسي والقوات المسلحة والجيش المصري في الحرب ضد الإرهاب المستمرة حتى الآن.