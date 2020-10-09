انطلاق الماراثون القومى للدراجات من أمام معبد حتشبسوت فى الأقصر

أطلق وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحى، اليوم الجمعة، عبر الفيديو كونفرانس، إشارة بدء الماراثون القومى للدراجات الهوائية الذى نظمته الوزارة بجميع المحافظات على مستوى الجمهورية فى وقت واحد من ضمنهم محافظة الأقصر.انطلق الماراثون تحت شعار "شباب مصر بيهنى مصر فى يوم النصر" بمناسبة الاحتفالات بالذكرى الـ47 لانتصارات أكتوبر المجيدة، حيث يشارك فيه 3 فئات من الشباب والفتيات وكبار السن.انطلق ماراثون الدراجات من أمام معبد حتشبسوت بالبر الغربى، بحضور حفنى بركات مدير عام مديرية الشباب والرياضة بالأقصر، وصلاح رشوان وكيل المديرية للرياضة، وجيهان عبده مدير إدارة خدمات الشباب بالمديرية، ومديرى الإدارات المركزية والفرعية.وفى كلمته تقدم حفنى بركات بتهئنة القوات المسلحة بعيد نصر أكتوبر المجيد، كما تقدم بالشكر لرؤساء الإدارات المركزية والفرعية والعاملين بمديرية الشباب والرياضة المشاركين فى تنظيم الماراثون، مشيدًا بحسن التنظيم والأداء المتميز.وخلال الماراثون القومى للدراجات، أثنى مدير عام المديرية على التزام المشاركين بالقواعد والقوانين، وفى الختام تم توزيع الجوائز على المشاركين، ومنحهم مكافأة مالية تصل إلى 500 جنيه، وذلك تحفيزا للتنافس الرياضى.يأتى ذلك تحت رعاية الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، والمستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، وحفنى بركات مدير عام مديرية الشباب والرياضة بالأقصر.