محافظة القاهرة: قرار ترميم لمنزل العقاد التراثي

نفت محافظة القاهرة الأنباء المتداولة عبر عدد من المواقع الإخبارية ومنصات التواصل الاجتماعي حول هدم منزل عملاق الأدب العربي عباس محمود العقاد الكائن بعنوان 13 ش شفيق غربال- مصر الجديدة.ث، والمسجل في التراث الحضاري.وقال إبراهيم عوض، السكرتير المساعد لمحافظ القاهرة ومدير غرفتي المتابعة وإدارة الأزمات لـ «الدستور» إن العقار صادر له قرار ترميم، كما أن المحافظة ألزمت المالك باستخراج رخصة ترميم.ويعتبر العقار منارة الإشعاع الثقافي في مصر والوطن العربي، بإقامة الصالون الأدبي الأهم في مصر والذي حمل اسم "صالون العقاد" والذي يتردد عليه كبار مثقفي وفناني مصر مشكلًا وعيًا أدبيًا، كما أثر في جيل الشباب وقتها من المثقفين وعلى رأسهم إحسان عبدالقدوس، والذي تناول تلك الجلسات الثقافية في كتاب حمل عنوان "في صالون العقاد كانت لنا أيام".