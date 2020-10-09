ارتفاع قتلى المرتزقة السوريين في «كاراباخ» إلى 107

قال المرصد السورى لحقوق الإنسان، بأنه خلال الـ 48 ساعة الماضية، لقي أكثر من 26 مرتزق سوري مصرعهم في الاشتباكات الدائرة بالإقليم، ليرتفع إجمالى القتلى في صفوف المرتزقة السوريين الموالين لتركيا في معارك إقليم ناغورني كاراباخ إلى 107 أشخاص.وأضاف المرصد أن هناك أكثر من 400 مرتزق آخرين، من فصائل السلطان مراد والحمزات يستعدون ليتم نقلهم من قبل الجيش التركي إلى كاراباخ للمشاركة في القتال هناك.