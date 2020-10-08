ضبط 5 كيلو من مخدر الـ«شادو» وسلاح نارى بحوزة 3 أشخاص بالجيزة
الخميس 08/أكتوبر/2020 - 09:20 م
مريم جبل - عمرو المزيديطباعة
أكدت معلومات وتحريات وحدة مباحث مركز شرطة منشأة القناطر بمديرية أمن الجيزة، اتهام 3 أشخاص "لاثنين منهم معلومات جنائية"- مقيمون بدائرة المركز) بالاتجار فى المواد المخدرة.
وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهمين وبحوزتهم "5 كيلو جرام لمخدر الشادو- طبنجة- فرد خرطوش - ميزان حساس- مبلغ مالى- 3 هواتف محمول".
بمواجهتهم اعترفوا بنشاطهم الإجرامى، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهمين وبحوزتهم "5 كيلو جرام لمخدر الشادو- طبنجة- فرد خرطوش - ميزان حساس- مبلغ مالى- 3 هواتف محمول".
بمواجهتهم اعترفوا بنشاطهم الإجرامى، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.