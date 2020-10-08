نقابة القطاع الخاص تتضامن مع العاملين بالمؤسسة الثقافية العمالية

ناشد شعبان خليفة رئيس نقابة العاملين بالقطاع الخاص، جبالى المراغى، رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، بسرعة صرف أجور حوالي 4 آلاف عامل بالمؤسسة الثقافية العمالية والجامعة، حتى يتمكنوا من تلبية متطلبات أبنائهم لشراء مستلزمات ودفع مصروفات المدارس، مؤكدًا على تضامنه مع العاملين إذ أن معظمهم ليس لهم مصدر دخل سوى راتبهم من المؤسسة.وقال خليفة، في بيان له اليوم، إنه على لجنة تطوير الجامعة العمالية ضرورة الانتهاء من وضع خطة التحديث للمناهج وطرق تدريسها بالجامعة فى أسرع وقت ممكن، تمهيدًا لحصولها على الموافقة من وزارة التعليم العالي حتى يتسنى لها قبول طلبة جدد من خلال التنسيق لتفى الأزمات المالية ناحية العاملين لديها.وأكد أن الموافقة على برنامج تطوير الجامعة من قبل التعليم العالي أصبح ضرورة ملحة، لكي تسهم مباشرة في تعظيم الموارد المالية التي من خلالها يتم صرف رواتب 4 آلاف عامل، توقف صرف رواتبهم هذا الشهر بسبب عدم وجود سيولة مالية.وطالب رئيس نقابة العاملين بالقطاع الخاص، وزير التعليم العالي بضرورة إلغاء قرار وزارة التعليم العالي الخاص بإيقاف منح الجامعة العمالية درجة البكالوريوس، بعد تطوير الجامعة، حتى يرغب الطلبة في التقديم فيها لتزيد موارد الجامعة للحفاظ وضمان استمرار الصرف على 4 آلاف عامل وأسرهم.وأشاد خليفة بموافقة محمد سعفان وزير القوى العاملة ورئيس مجلس إدارة صندوق إعانات الطوارئ للعمال على صرف 3 ملايين و471 ألفًا و604 جنيهات من الصندوق بالوزارة لـ2822 عاملًا بالمؤسسة الثقافية العمالية والجامعة العمالية، نظرًا للظروف الاقتصادية التي تمر بها وفقًا للكشوف الواردة والمعتمدة من التأمينات، مؤكدًا أنه من الضروري عودة المؤسسة والجامعة للعمل بكفاءة مرة أخرى، لأن الصرف من صندوق الطوارئ مؤقت ويجب ضمان تحسين الظروف الاقتصادية للمؤسسة.