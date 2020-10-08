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الخميس 08 أكتوبر 2020 الموافق 21 صفر 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

جنيف تستضيف اجتماعًا لنزع فتيل أزمة «كاراباخ»

الخميس 08/أكتوبر/2020 - 04:33 ص
نزاع ناغورني كاراباخ
نزاع ناغورني كاراباخ
وكالات
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أعلنت سلطات أذربيجان، عن أن وزير خارجية البلاد سيتوجه إلى جنيف لإجراء لقاء مع الوسيط الدولي في نزاع "ناغورني كاراباخ" من دون عقد أي اجتماع مع ممثلين عن أرمينيا.

وأوضحت الوزارة أن "هدف الزيارة لقاء رؤساء مجموعة مينسك في منظمة الأمن والتعاون في أوروبا (روسيا وفرنسا والولايات المتحدة) وعرض موقف أذربيجان من تسوية النزاع".

واستبعدت أرمينيا على لسان متحدثة رسمية أي لقاء بين وزراء أذربيجان وأرمينيا في جنيف لأنه "لا يمكن التفاوض من جهة والقيام بعمليات عسكرية من جهة أخرى" مستنكرة ما وصفته بالعدوان الأذربيجاني على ناغورني كاراباخ.

ولم توضح فيما إذا كان الوزير الأرميني سيذهب إلى جنيف لحضور اجتماع منفصل مع رؤساء مجموعة مينسك، التي تحاول من دون جدوى منذ ما يقرب من ثلاثين عامًا حل النزاع.

وحول اجتماع جنيف، اكتفت الخارجية الفرنسية بتأكيد "المشاورات على مستوى رؤساء مجموعة مينسك".

ومنذ 27 سبتمبر الماضي، تجري اشتباكات بين المسلحين الانفصاليين في إقليم ناغورني كاراباخ والقوات الأذربيجانية.

ومن المقرر أن يصل الوزير الأرميني إلى موسكو في 12 أكتوبر للقاء نظيره الروسي سيرغي لافروف.

وكان وزير الخارجية الفرنسي جان-إيف لودريان ذكر في وقت سابق، من دون أن يورد أي تفاصيل، "ستعقد اجتماعات اليوم الخميس في جنيف وأخرى الاثنين في موسكو ونأمل أن يؤدي ذلك إلى بدء المفاوضات".

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