تسمم فتاة تناولت صبغة شعر بالأقصر

أصيبت فتاة بحالة تسمم، إثر تناولها مادة سامة "صبغة شعر" بطريق الخطأ في مدينة إسنا جنوبى محافظة الأقصر، وتم نقلها على الفور لمستشفى إسنا التخصصي وتحويلها إلى مستشفى أسوان الجامعي لتلقي العلاج اللازم.البداية كانت بتلقى غرفة النجدة، إخطارًا من مستشفى إسنا التخصصي، يفيد إستقبال الفتاة "ن..م.ا" 20 سنة بحالة تسمم إثر تناولها صبغة شعر داخل منزلها بطريق الخطأ، وتم على الفور نقلها بسيارة إسعاف لمستشفى إسنا التخصصي لفحصها ونقلها لمستشفى أسوان الجامعي لتلقي العلاج والرعاية اللازمة لها.تم تحرير عن ذلك المحضر اللازم، وباشرت النيابة العامة التحقيقات.