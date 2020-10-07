«التعليم» تحسم الجدل بشأن كتاب امتحانات الثانوية

دعا الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، مديري المدارس والإدارات التعليمية إلى عدم إحداث جدل بين أولياء الأمور بإطلاق قرارات عكس ما جاء في مخاطبات الوزارة.وقال وزير التعليم، لجروب معًا نستطيع، إنه يمكن لطلاب الثانوية العامة دخول الامتحانات بكتاب قديم كما يمكن طبع الكتاب الوزاري من موقع الوزارة.وشهد جروب معًا نستطيع حالة من الجدل واسعة بين أولياء الأمور وبعض مديري المدارس بسبب عدم إقناع الأخير باصطحاب طلاب المرحلة الثانوية الكتب داخل المدرسة أثناء الامتحانات، نظرًا لعدم طباعة كتب التعليم الثانوي؛ حتى لو كانت قديمة، ليُشدد الوزير على أنه "لا داعى للجدل في هذا الموضوع".