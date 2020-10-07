وفد أمريكي يزور الكنيسة المعلقة والمتحف القبطي

استقبل الأنبا يوليوس، الأسقف العام لكنائس قطاع مصر القديمة وأسقفية الخدمات، السيد چون بارسا، مدير الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، والسيد چوناثان كوهين سفير الولايات المتحدة الأمريكية في القاهرة، والوفد المرافق لهما، وزار الوفد الأمريكي كنيسة السيدة العذراء بمصر القديمة (الكنيسة المعلقة)، والمتحف القبطي.وكانت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية قد أعلنت في بيان سابق لها، عن استئناف الأنشطة وخدمات مدارس الأحد، بنسبة 50%، ولفتت الكنيسة إلى أنه في ضوء قرارات مجلس الوزراء الأخيرة وتوجه الدولة لعودة العديد من الأنشطة، يمكن السماح باستئناف الأنشطة والخدمات الكنيسة وخدمة مدارس الأحد في القاهرة والإسكندرية.