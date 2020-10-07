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الأربعاء 07 أكتوبر 2020 الموافق 20 صفر 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

شارك المهندس نبيل الطيبي السكرتير العام المساعد لمحافظة أسيوط في تجربة اخماد حريق بشركة أسيوط لتكرير البترول وذلك لمراجعة اشتراطات الحماية المدنية ضد اخطار الحريق واشتراطات السلامة والصحة المهنية حرصًا على سلامة العاملين والمتعاملين مع المصنع.

تنفيذ تجربة إخماد حريق بـ«أسيوط لتكرير البترول»

الأربعاء 07/أكتوبر/2020 - 02:43 م
المهندس نبيل الطيبي
المهندس نبيل الطيبي
أسيوط - محمد أبو شادي:
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شارك المهندس نبيل الطيبي، السكرتير العام المساعد لمحافظة أسيوط، في تجربة إخماد حريق بشركة أسيوط لتكرير البترول وذلك لمراجعة اشتراطات الحماية المدنية ضد أخطار الحريق واشتراطات السلامة والصحة المهنية حرصًا على سلامة العاملين والمتعاملين مع المصنع.

و تم تنفيذ تجربة عملية على استخدام أدوات الإطفاء ومواجهة الحرائق التي قد تطرأ على الموقع والتأكد من توفر كل اشتراطات السلامة والحماية المدينة بالمستودع وذلك بحضور مسئولي الحماية المدنية، والتموين، والقوى العاملة، والتنمية الصناعية، والشئون الصحية، والتفتيش والمتابعة والشئون القانونية والبيئة وبمشاركة أعضاء اللجنة المشكلة لذلك.

وأكد اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط أهمية التدريبات العملية لإدارة الأزمات والكوارث ومواجهة المخططات الإرهابية، أو الكوارث الطبيعية، كالسيول، والأمطار، والحرائق التي قد تتعرض لها المنشأت بالمحافظة، لافتًا إلى أهمية التنسيق بين كافة الجهات المعنية بذلك وتضافر الجهود مع مؤسسات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية وذلك فى إطار سياسة الدولة، لتطوير وتجهيز غرف إدارة الأزمات وتدريب العاملين في الدولة وأجهزتها المختلفة، على التعامل مع الأزمات والكوارث وتقليل الخسائر البشرية والمادية.

وأشار المحافظ إلى تنفيذ تجربة إخماد حريق بشركة تكرير البترول ضمن خطة المحافظة لتفعيل وسائل السلامة والأمان في مواقع العمل، من خلال المتابعة والمرور على بعض المنشآت والمواقع والمصانع والمخازن التي قد تحتوى على مواد قابلة للاشتعال أو الانفجار، بنطاق المراكز والمدن والأحياء على مستوى المحافظة.

يذكر أن محافظ أسيوط أصدر قرارًا رقم 803 لسنة 2020 بتشكيل لجنة للمرور على كل المنشآت والمصانع والمواقع للتأكد من توافر اشتراطات الحماية المدنية والصحة والسلامة المهنية، وذلك إطار توجيهات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وتكليفات اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، بضرورة الاهتمام بتوفير عناصر الأمان المختلفة للعاملين في كل المواقع والتصدي للمخاطر قبل وقوعها حرصًا على سلامة العاملين بقطاعات العمل المختلفة.

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