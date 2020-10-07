4457 إصابة جديدة و13 وفاة بكورونا في التشيك

أظهرت بيانات وزارة الصحة في جمهورية التشيك، تسجيل 4 آلاف و457 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، و13 حالة وفاة خلال الـ24 ساعة الماضية، وهى أعلى حصيلة يومية يتم تسجيلها في البلاد منذ الأول من مارس الماضي.وذكر راديو (براغ) الدولي، اليوم الأربعاء، أن حصيلة الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19) في البلاد تجاوزت 90 ألفا، بينما بلغ العدد الإجمالي للوفيات 794 حالة.وقد أعلنت حكومة التشيك حالة الطوارئ، وفرضت إجراءات من بينها الحد من التجمعات ووقف المسرحيات الغنائية وعروض الأوبرا، للحد من انتشار فيروس (كورونا) المستجد.