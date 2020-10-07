رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأربعاء 07 أكتوبر 2020 الموافق 20 صفر 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

نشرة الحوادث| الإفراج عن 2081 من نزلاء السجون.. وضبط بلطجى الإسكندرية

الأربعاء 07/أكتوبر/2020 - 02:00 ص
الافراج عن المساجين
الافراج عن المساجين
حسام محفوظ
طباعة
يقدم«الدستور» لمتابعيه نشرة الحوادث عن أبرز القضايا التي شهدها الشارع المصري، الثلاثاء، والذى سجل العديد من الوقائع وبعض القضايا التي تشغل الرأي العام.

- الإفراج عن 2081 من نزلاء السجون بمناسبة احتفالات نصر أكتوبر
عقد قطاع السجون لجانًا لفحص ملفات النزلاء على مستوى الجمهورية لتحديد مستحقى الإفراج، وانتهت أعمال اللجان إلى الإفراج بالعفو عن 1822 نزيلًا والإفراج الشرطي عن 259 آخرين.
https:www.dostor.org/3220823

- الهيئة الوطنية: 4032 مرشحًا فرديًا و8 قوائم بالقائمة النهائية لمرشحى النواب
أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، نائب رئيس محكمة النقض، الإثنين، رسميا القائمة النهائية بأسماء المرشحين لانتخابات مجلس النواب، وذلك بعد الانتهاء من مراجعة كافة الأحكام الصادرة من المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة.
https:www.dostor.org/3220843

- حبس شبكة دعارة 4 أيام فى مدينة نصر
قررت نيابة مدينة نصر الجزئية حبس شبكة دعارة تحت ستار الزواج العرفي ٤ أيام على ذمة التحقيقات، وكلفت بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة.
وتعود تفاصيل الواقعة عقب رصد الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الأمن الاجتماعي، وجود صفحة بأحد المواقع التواصل الاجتماعي تحتوي على العديد من صور الفتيات وبعض العبارات التي يبدي خلالها المُعلن استعداده لإحضار فتيات لممارسة الأعمال المنافية للآداب لمدة زمنية محددة تحت ستار الزواج العرفي.
https:www.dostor.org/3220828

- ضبط بلطجى روّع المواطنين بـ«سيف وكلب» فى الإسكندرية
كشفت أجهزة الأمن عن ملابسات تداول فيديو يظهر خلاله عاطل يحمل «سلاح أبيض» (سيف) برفقته كلب يصيح ويسب المارة بأحد الشوارع بمنطقة ميامي بمحافظة الإسكندرية.
https:www.dostor.org/3220797

- التحقيق في استغلال 15 طفلًا للعمل بمطعم «ابن حميدو»
باشرت نيابة مدينة نصر الجزئية، اليوم الثلاثاء، التحقيق في ضبط مدير مطعم "ابن حميدو" بمنطقة أرض الجولف بمدينة نصر في اتهامه باستغلال 15 طفلًا للعمل داخل المطعم، وكلفت النيابة بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة.
https:www.dostor.org/3220737

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

نشرة الحوادث| الإفراج عن 2081 من نزلاء السجون.. وضبط بلطجى الإسكندرية

منسوب له جرائم إرهابية.. 8 معلومات كشفتها «النيابة» عن وفاة عويس الراوى

مصدر أمني يكشف تفاصيل جديدة في واقعة سحل «معاق قنا»

ما هي مواعيد القطارات اليوم الثلاثاء 6-10-2020

الصور

image description

«أبطال النصر».. مزارعون يروون تفاصيل مشاركتهم في حرب أكتوبر

image description

خطة زمنية لتشغيل مشروعات «صرف أسيوط» المنتهية

image description

لجنة لتسعير أراضى أملاك الدولة بأسيوط (صور)

image description

«الشهيد الحي».. رحلة «سعيد» من النكسة إلى نصر أكتوبر

image description

نقل موقف بلقاس خارج الكتلة السكانية بالمنصورة (فيديو)

الأكثر قراءة

تابع.. موقع وزارة القوى العاملة 2020 للاستعلام عن منحة العمالة غير المنتظمة

مصدر أمني يكشف تفاصيل جديدة في واقعة سحل «معاق قنا»

الداخلية تكشف حقيقة تعدى بائع على فتاة وتهديدها بالقتل فى الدقى

الدبلومات الفنية 2020.. رابط نتيجة الثانوية الصناعية برقم الجلوس 2020 الدور الثاني

إنفوجراف

image description

سجون تميم جحيم القطريين على الأرض (إنفوجراف)

image description

الكنيسة تحتفل بذكرى استشهاد القديس بروفوديوس الخيالي

image description

صائدو الإرهابية.. أبرز نواب العالم المطالبين بحظر الإخوان (إنفوجراف)

image description

مكافآت أمريكا لقطع رؤوس الإرهاب في السنوات الأخيرة (انفوجراف)

نجم الساعة

أمير كرارة: «عمر الناجى» ملىء بـ«الإثارة والأكشن».. و«نسل الأغراب» قصة مبهرة

منوعات

«دوبوا» يغيب عن تشكيلة منتخب فرنسا بعد إصابته بكورونا

ما المبلغ الذى يحصل عليه الفائز بجائزة نوبل؟

ما هي مواعيد القطارات اليوم الثلاثاء 6-10-2020

«اكتشاف ثوري» داخل جمجمة محنطة قبل 2000 عام

أيام زمان

«إذا عرض علىّ دور سأحلق لحيتى فورًا».. اعترافات حسن يوسف

حكايات المقاهي والشيشة بين جمال الغيطاني والأدباء

«يلبس الجلابية ويروح الزرع».. والدة أمل دنقل تكشف وجهه الآخر

فنانة الأدوار الثانية.. زهرة العلا تزوجت 4 مرات واعتزلت بسبب جلطة

مقالات الرأي
د.مينا بديع عبدالملك
فى عدم قانونية إلغاء المجالس الملية القبطية
محمد مصطفى أبو شامة
عودة «صالون الحرية».. قريباً
ماجد حبته
لأن قطر يحكمها قوّاد
لواء. محسن الفحام
المرأة المصرية وانتصارات أكتوبر
المزيد

الثقافة

الليلة.. «ستموت فى العشرين» بمركز التحرير الثقافى

«حرب أكتوبر فى الوجدان الشعبى» بقصر ثقافة بورسعيد.. اليوم

العلاقات المصرية الصينية على طاولة الأعلي للثقافة.. الليلة

جمعية محبى الشيخ إمام تحيى ذكرى نصر أكتوبر (صور)