نشرة الحوادث| الإفراج عن 2081 من نزلاء السجون.. وضبط بلطجى الإسكندرية

- الإفراج عن 2081 من نزلاء السجون بمناسبة احتفالات نصر أكتوبر



- الهيئة الوطنية: 4032 مرشحًا فرديًا و8 قوائم بالقائمة النهائية لمرشحى النواب



- حبس شبكة دعارة 4 أيام فى مدينة نصر



- ضبط بلطجى روّع المواطنين بـ«سيف وكلب» فى الإسكندرية



- التحقيق في استغلال 15 طفلًا للعمل بمطعم «ابن حميدو»



يقدم«الدستور» لمتابعيه نشرة الحوادث عن أبرز القضايا التي شهدها الشارع المصري، الثلاثاء، والذى سجل العديد من الوقائع وبعض القضايا التي تشغل الرأي العام.عقد قطاع السجون لجانًا لفحص ملفات النزلاء على مستوى الجمهورية لتحديد مستحقى الإفراج، وانتهت أعمال اللجان إلى الإفراج بالعفو عن 1822 نزيلًا والإفراج الشرطي عن 259 آخرين.أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، نائب رئيس محكمة النقض، الإثنين، رسميا القائمة النهائية بأسماء المرشحين لانتخابات مجلس النواب، وذلك بعد الانتهاء من مراجعة كافة الأحكام الصادرة من المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة.قررت نيابة مدينة نصر الجزئية حبس شبكة دعارة تحت ستار الزواج العرفي ٤ أيام على ذمة التحقيقات، وكلفت بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة.وتعود تفاصيل الواقعة عقب رصد الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الأمن الاجتماعي، وجود صفحة بأحد المواقع التواصل الاجتماعي تحتوي على العديد من صور الفتيات وبعض العبارات التي يبدي خلالها المُعلن استعداده لإحضار فتيات لممارسة الأعمال المنافية للآداب لمدة زمنية محددة تحت ستار الزواج العرفي.كشفت أجهزة الأمن عن ملابسات تداول فيديو يظهر خلاله عاطل يحمل «سلاح أبيض» (سيف) برفقته كلب يصيح ويسب المارة بأحد الشوارع بمنطقة ميامي بمحافظة الإسكندرية.باشرت نيابة مدينة نصر الجزئية، اليوم الثلاثاء، التحقيق في ضبط مدير مطعم "ابن حميدو" بمنطقة أرض الجولف بمدينة نصر في اتهامه باستغلال 15 طفلًا للعمل داخل المطعم، وكلفت النيابة بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة.