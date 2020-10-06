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الثلاثاء 06 أكتوبر 2020 الموافق 19 صفر 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محطة تل أبيب

«تدمير أكثر من 1000 دبابة».. خسائر إسرائيل في حرب 6 أكتوبر 1973

الثلاثاء 06/أكتوبر/2020 - 03:55 م
حرب 6 أكتوبر
حرب 6 أكتوبر
سارة الشلقاني
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نشرت وزارة الجيش الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، لقطات جديدة «ملونة» من الأوضاع في سيناء قبل اندلاع الحرب ضدهم بشكل مفاجئ، والتي أفقدتهم التوازن بشكل سريع ولحقت بهم الهزيمة، حسبما نشرت صحيفة "جيروزاليم بوست" الإسرائيلية.

وقالت الصحيفة الإسرائيلية، في تقريرها عن اللقطات التي أذاعتها وزارة الجيش: "حرب أكتوبر مثلت مفاجأة كاملة لإسرائيل، وتم إطلاق إشعار تحذير لاستدعاء احتياطي منظم بعد فوات الأوان قبل أن يشن الجيشان السوري والمصري هجومًا مفاجئًا مشتركًا على مواقع الجيش الإسرائيلي في مرتفعات الجولان وشبه جزيرة سيناء".

وأكدت "جيروزاليم بوست" أن الجيشين المصري والسوري حققا مكاسب أولية كبيرة، إذ عبر المصريون قناة السويس بينما اجتاح السوريون مرتفعات الجولان، وبعد الأيام الأولى بدء الجيش الإسرائيلي في محاولة تنفيذ هجومًا مضادا.

وأوضحت أن الحرب، التي استمرت حتى 26 أكتوبر، سجلت فشل إسرائيل، بعد أن قتل 2688 جنديًا إسرائيليًا، وجرح آلاف آخرين وأسر المئات، وتم تدمير أو إتلاف أكثر من 1000 دبابة ومئات الطائرات من قبل القوات المصرية والسورية.

وأكدت أنه تم توجيه الانتقادات إلى المخابرات العسكرية الإسرائيلية لفشلها في دق ناقوس الخطر في الوقت المناسب بشأن تحركات القوات المصرية، وهو ما أدى إلى استقالة دافيد إلعازار رئيس الأركان الإسرائيلي حينها، وإيلي زعيرا رئيس المخابرات العسكرية الإسرائيلية، وغيرهم.

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