بسبب كورونا.. عبير موسي تتهم الغنوشي بتعريض حياة النواب للخطر

اتهمت عبير موسي، رئيسة الحزب الدستوري الحر، اليوم الثلاثاء، زعيم حركة النهضة الإخوانية راشد الغنوشي، بتعريض حياة النواب للخطر جراء عقد الجلسات، رغم الشكوك حول إصابة أحد البرلمانيين بفيروس كورونا المستجد.وقالت رئيسة الحزب الدستوري الحر، إن البرلمان الذي يشرع للعنف داخله، يتباكى اليوم على تفشي العنف في المجتمع، وذلك وفقا لقناة العربية الإخبارية.وأضافت في مداخلتها اليوم خلال جلسة عامة بالبرلمان، أن مكتب المجلس الذي يرأسه الغنوشي عرض حياة وصحة النواب للخطر، بشكل فيه الكثير من الاستخفاف رغم وجود شكوك بإصابة أحد النواب لم تسمه.