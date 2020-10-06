الكشوف النهائية للمرشحين بالدقهلية النظام الفردي

أعلنت اللجنة العليا للانتخابات بمحافظة الدقهلية الكشوف النهائية لأسماء مرشحي عضوية مجلس النواب 2020 النظام الفردي، بعد فحص طلبات الترشح والبت في صفة المرشح بمحكمة المنصورة الابتدائية.واستقبلت اللجنة خلال فترة تقديم الأوراق 368 طلبًا من راغبي الترشح في كافة دوائر الدقهلية، وعددها 10، للمنافسة على 21 مقعدًا فرديًا.وبلغ عدد المرشحين بالدائرة الأولى المنصورة 43 مرشحا للتنافس على مقعدين والثانية مركز المنصورة 45 مرشحا للتنافس على مقعدين والثالثة بلقاس 25 مرشحا للتنافس على مقعدين والرابعة طلخا 47 مرشحا للتنافس على مقعدين والخامسة دكرنس 46 مرشحا للتنافس على 3 مقاعد والسادسة منية النصر 26 مرشحا للتنافس على مقعدين والسابعة المنزلة 27 مرشحا للتنافس على مقعدين والثامنة ميت غمر 36 مرشحا للتنافس على مقعدين والتاسعة أجا 29 مرشحا للتنافس على مقعدين والعاشرة السنبلاوين 30 مرشحا للتنافس على مقعدين.