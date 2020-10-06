وزيرة التضامن: 14 مليون مواطن يستفيدون من «تكافل وكرامة»

أكدت الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، أن هناك أكثر من 14 مليون مستفيد من الدعم النقدي "تكافل وكرامة"، لافتة إلى أنه سيتم خروج من 10 إلى 15% من المستفيدين من الدعم النقدي ممن هم قادرون على العمل.وأضافت "القباج"، خلال توقيع بروتوكول بين وزارة التضامن الاجتماعي وإحدى مؤسسات المجتمع المدني، لتوفير فرص عمل لأبناء الأسر المستفيدة من الدعم النقدي والمرفوضين أيضًا، أنه تم رفض 4.5 مليون فرد وستتم إتاحة فرص عمل لهم سواء لدى الغير أو أنفسهم، من خلال إتاحة مشروعات إنتاجية لهذه الأسر، لافتة إلى أن الدعم النقدي لن يقف وسيتم إخراج الأسر الشابة، كما أن المجتمع المدني يساعد فى تمويل المشروعات ومجالات التسويق.وكانت الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، قد أكدت أن الوزارة لديها قواعد بيانات عن الأسر التي تقدمت للحصول على الدعم النقدي ولم يتم قبولها في برنامج "تكافل وكرامة" ولديهم أبناء فى مراحل التعليم المختلفة ستقوم الوزارة بتحمل المصاريف المدرسية للعام الدراسي 2020-2021، بالشراكة مع وزارة التربية والتعليم، لما يقرب من 1.1 مليون طالب من الأسر الأولى بالرعاية بقيمة 280 مليون جنيه بجانب أيضًا إعفاء أبناء الأسر المستفيدة من تكافل وكرامة ويقرب عددهم أيضًا 1.1 مليون طالب.