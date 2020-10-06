كشف غموض سرقة أجهزة حاسب آلي من مدرسة ببني سويف

نجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن بني سويف، اليوم الثلاثاء، في كشف ملابسات واقعة سرقة أجهزة تابلت وحاسب آلى من داخل إحدى المدارس ببنى سويف.تبلغ لمركز شرطة الفشن بسرقة 15 جهاز تابلت، وجهازين كمبيوتر بمشتملاتهما، وجهاز لاب توب، من داخل إحدى المدارس، وتم تشكيل فريق بحث جنائى برئاسة قطاع الأمن العام بمشاركة إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن بنى سويف أسفرت جهوده عن أن مرتكبى الواقعة سائق "توك توك"، وعاطل.بمواجهتهما اعترفا بارتكابهما الواقعة، وقاما بالتوجه إلى المدرسة مستقلين المركبة، وكسرا باب غرفة الحاسب الآلى بالمدرسة والاستيلاء على المسروقات، وتم بارشادهما ضبط جميع المسروقات والتوك توك المستخدم فى ارتكاب الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية بالواقعة، العرض على النيابة للتحقيق.