الجندي:ملحمة أكتوبر ستظل محفورة بحروف من نور فى تاريخنا الوطنى

تقدم النائب مصطفى الجندي، رئيس تجمع برلمانات شمال افريقيا، بالتهنئـة للرئيس عبد الفتاح السيسى القائد الأعلى للقوات المسلحة والقوات المسلحة الباسلة والشعب المصرى العظيم بمناسبة ذكرى انتصارات أكتوبر المجيد مؤكدا انه رغم مرور 47 عاما على هذه المناسبة التاريخية العالمية الا ان هذه الانتصارات أظهرت للعالم قوة الجيش المصرى وقدرته الفائقة على حماية الوطن والشعب معا.ولفت الجندي، في بيان اصدره اليوم، إلى أن صقور وأبطال القوات المسلحة المصرية الباسلة لقنوا العدو الاسرائيلى فى هذا الانتصار التاريخى درسا قاسيا فى فنون القتال والعبور، مؤكدا أن هذه الانتصارات التى حققها رجال القوات المسلحة ستظل خالدة ومفحورة بحروف من نور فى تاريخنا الوطنى وهى مبعث فخر وإعتزاز لشعب مصر بقواته المسلحة ورجالها خاصة ان هذه الانتصارات كانت من أعظم إنتصارات للأمة العربية فى تاريخها الحديث وجسدت بكل وضوح امام العالم كله أصالة شعب مصر وقواته المسلحة وتقدير كل المصريين لبواسل وصقور القوات المسلحة بما قدموه من تضحيات وبطولات.وقال إن العسكرية المصرية كشفت وأكدت للعالم أنه لا تهاون مع معتد ولا تفريط فى حبة رمل من أرض مصر المقدسة ولا تسامح فى سيادتنا على أراضينا واعادت العزة والكرامة للمصريين والعرب جميعا موجها تحية قلبية لشهداء مصر الأبرار الذين قدموا ارواحهم فداء لمصر وشعبها والذين كانوا ابطالا شاركوا بكل فدائية فى تحقيق هذه الانتصارات التى أبهرت العالم كله ولاتزال تدرس فى أكبر الأكاديميات العسكرية المصرية.وأضاف أن العلاقة الخاصة بين الشعب المصرى وجيشه الباسل ستظل لغزا يحير العالم كله، وستصل هذه العلاقة هى الصخرة التى تتحطم عليها كل محاولات الشيطانين من قوى الشر والضلال والإرهاب الذين لاهم لهم سوى إسقاط الدولة وتناسوا أن مصر تمتلك الدرع والسيف والقوة القادرة على سحق كل من يحاول المساس بأمنها واستقرارها وسلامة ووحدة اراضيها.