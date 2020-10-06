كورونا يطيح بوزير الثقافة التونسي عقب شهر من تعيينه

أصدر رئيس الحكومة التونسية هشام المشيشي، قرارا بإعفاء وزير الشؤون الثقافية وليد الزيدي من منصبه، وذلك بعد مرور شهر واحد فقط من أدائه اليمين الدستورية.وأضافت رئاسة الحكومة التونسية، في بيان لها، صدر في وقت متأخر مساء الاثنين، أنه تم تكليف وزير السياحة حبيب عمار بتسيير وزارة الثقافة بالنيابة.وجاء قرار إقالة الزيدي من منصبه عقب تصريحات أدلى بها اعتبرت مناقضة لتوجهات الحكومة بشأن وقف تنظيم أي مناسبات أو أحداث يحضرها جمهور وذلك في إطار إجراءات مكافحة فيروس كورونا المستجد، وفقا لفضائية "سكاي نيوز" عربية.وأعرب الزيدي في تصريحاته عن تضامنه مع الناس التي تعيش وتترزق من المسرح والقطاع الفني، لافتا إلى أن وزارته ليست وزارة تنفيذ بلاغات حكومة، وفقا لما نقلت وكالة "رويترز".يذكر أن الزيدي، الحاصل على الدكتوراة في الآداب، أول كفيف يصل إلى مقعد وزاري في تونس.