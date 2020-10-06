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الثلاثاء 06 أكتوبر 2020 الموافق 19 صفر 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

دول من الاتحاد الأوروبى تقرر استدعاء سفرائها من بيلاروسيا

الثلاثاء 06/أكتوبر/2020 - 01:25 ص
الاتحاد الأوروبى
الاتحاد الأوروبى
وكالات
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أعلنت بولندا، الإثنين، أن عددا من دول الاتحاد الأوروبي قررت استدعاء سفرائها المعتمدين لدى بيلاروس على خلفية موجة الاحتجاجات التي تشهدها البلاد.

وذكر وزير الخارجية البولندي، زبيغنيف راو، عبر "تويتر": "بالتنسيق مع المكتب الأوروبي للشؤون الخارجية والدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، اتخذنا قرارا مشتركا لاستدعاء بعض السفراء المعتمدين لدى بيلاروس لإجراء مشاورات".

وأعرب راو عن شكره للشركاء في الاتحاد الأوروبي على تعبيرهم "الواضح للتضامن مع كل من بولندا وليتوانيا".

وأضاف وزير الخارجية البولندي: "دعم البيلاروسيين وجهودهم لإرساء الديمقراطية في بلادهم يبقى أولوية لنا. نحن بحاجة إلى قنوات اتصال مفتوحة للوقوف إلى جانب هؤلاء الذين يكافحون من أجل بيلاروسيا مستقلة وديمقراطية ذات سيادة. ستواجه جميع محاولات وصم أي دولة عضو في الاتحاد الأوروبي ردا مباشرا ومتبادلا".

وكانت الخارجية البيلاروسية، أعلنت يوم 2 أكتوبر، أنها قررت استدعاء سفيريها من بولندا وليتوانيا، أكبر داعمين لموجة الاحتجاجات الراهنة في البلاد، كما أوصت الوزارة الدولتين الجارتين بتقليص عدد موظفي سفارتيهما في مينسك.

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