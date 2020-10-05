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الإثنين 05 أكتوبر 2020 الموافق 18 صفر 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

عضو بالشيوخ: انتصارات أكتوبر قلبت الموازين العسكرية في العالم

الإثنين 05/أكتوبر/2020 - 06:46 م
أمل رمزي
أمل رمزي
إسلام نصير
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هنّأت أمل رمزي، عضو مجلس الشيوخ، رئيس لجنة السياحة بحزب الوفد، الرئيس عبدالفتاح السيسي، وقيادات وأفراد القوات المسلحة وجموع الشعب المصري بمناسبة ذكرى انتصارات حرب السادس من أكتوبر المجيدة.

وقالت أمل، في بيان اليوم، إن ذكرى انتصارات أكتوبر ترمز لانتصار الجيش المصرى على قوات الاحتلال في حرب 1973 التى أعطت فيها قواتنا المسلحة درسًا نموذجيًا يحتذى به في فنون الحرب والقتال، وإدارة المعارك من خلال التكتيك القتالى والتخطيط الاستراتيجي والقيادة الرشيدة.

وأوضحت عضو مجلس الشيوخ أن المصريين قدموا أرواحهم ودمائهم من أجل فداء الوطن واستعادة الأرض واسترداد الحق، فسطّروا أروع صفحات البطولة فى ملحمة تاريخية شهد لها العالم أجمع مما جعلها مادة للدراسة فى جميع المعاهد العسكرية فى العصر الحديث.

تابعت: "أسفرت حرب أكتوبر عن نتائج مباشرة على الصعيدين المحلى والعالمى من بينها قلب الموازين العسكرية فى العالم شرقا وغربا وتغيير الاستراتيجيات العسكرية فى العالم، والتأثير على مستقبل الكثير من الأسلحة والمعدات.

وواصلت عضو مجلس الشيوخ: "كما أعادت الحرب الثقة للمقاتل المصرى والعربى بنفسه وقيادته وعدالة قضيته، وجسّدت الوحدة العربية فى أروع صورها، من خلال تعاون جميع الدول العربية مع مصر، كما جعلت من العرب قوة دولية لها ثقلها.

ولفتت إلى أن تضحيات المصريين ممتدة عبر التاريخ للدفاع عن وطنهم ودرء الأخطار عنه دون كلل أو ملل، مطالبة بضرورة تعريف الأجيال الشابة تاريخنا العظيم والمشرف من أجل أن يكونوا على علم كامل ووعى تام بما حدث وما يجب عليهم أن يَستكملوه فى مسيرة البناء.

اختتمت: "نريد أن نستلهم روح حرب أكتوبر المجيدة فى وقتنا الحالى من أجل مواجهة الأخطار المتعددة التي تحيط بالوطن، ونريد الثبات على الوقوف صفا واحدًا خلف القيادة السياسية والقوات المسلحة ومؤسسات الدولة للتصدى بكل حسم لأعداء الوطن في الداخل والخارج، لتبقى مصر قوية وعزيزة وأبيّة على المؤامرات".

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