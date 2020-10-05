وزير التعليم: مصر الدولة الوحيدة التى خرّجت طلابها رغم أزمة كورونا

قال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إن كل جهة ومؤسسة لها معاييرها الخاصة في تكريم المنتسبين إليها، وعليه فلا داعى هناك من تظلم البعض على عدم تكريمه، وإن كان الأمر مسئولية الوزارة كاملًا، لكرمت جميع المتفوقين في الثانوية العامة، لكنها ملتزمة بالضوابط التي وضعتها الجهة المسئولة وهي بنك التعمير والإسكان.وأضاف شوقي، خلال حفل تكريم أوائل الثانوية العامة بوزارة التربية والتعليم، إن مصر هي الدولة الوحيدة التي استطاعت تخريج طلابها من السنة الدراسية بنجاح، رغم ضغوط طالبت بتأجيل الامتحانات، مستطردًا: "لو كنا اتأخرنا شهرين كنتوا هتبقوا فين؟؛ والامتحانات أجريت ولم يحدث إصابة واحدة بكورونا".وتابع الوزير موجها حديثه لأوائل الثانوية العامة، أن الإصرار الذي هو ما وصل بهم إلى هذا المكانة، وعبور امتحانات الثانوية العامة تزامنًا مع أزمة كورونا تدل على شخصية قوية أهم من المحتوى العلمي.جاء ذلك خلال تنظيم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، احتفالية تكريم أوائل الثانوية العامة للعام الدراسي 2019-2020 بالتعاون مع بنك الإسكان والتعمير، بحضور الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني.