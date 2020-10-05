انطلاق حفل تكريم أوائل الثانوية.. و«الإسكان والتعمير»: نؤمن بدورهم

انطلقت، منذ قليل، احتفالية تكريم أوائل الثانوية العامة، بديوان عام وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، تحت رعاية بنك الإسكان والتعمير.وأكد الدكتور حسن غانم، رئيس مجلس إدارة بنك التعمير والإسكان، أن رعاية البنك لأوائل الطلاب تأتي إيمانا بدورهم في التنمية المستدامة وخدمة قضايا المجتمع.جاء ذلك خلال تنظيم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، احتفالية تكريم أوائل الثانوية العامة للعام الدراسي 2019-2020 بالتعاون مع بنك الإسكان والتعمير.وأشار إلى أن البنك كان حريصا على رعاية الأوائل بداية من دفعة 2014، حيث شمل البرنامج 14 طالبا وتم منح كل طالب منه 1000 جنيه شهريا بشرط حصوله على تقدير جيد جدا، و5 آلاف جنيه عند حصوله على جيد جدا مع مرتبة الشرف، و10 آلاف جنيه عند الحصول على امتياز، بالإضافة إلى جهاز لاب توب واشتراك إنترنت.وأوضح أن البنك واظب على تكريم الشهادة الإعدادية وعددهم 27 طالب بمنحهم تابلت هدية ودفتر توفير.